Польша должна извиниться за поддержку политики Гитлера, заявил Володин

"Что касается позиции Польши и этой лживой риторики, конечно, наверное, все-таки было бы правильно эту ситуацию максимально обнажить. Исходя из того, что Польша фактически считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, поддержала в этом Гитлера, планировала построить памятник за это в Варшаве, руководству Польши, исходя из этой ситуации, правильно было бы принести извинения за то, что происходило раньше и за то, что все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя. Это было бы, по крайней мере, с их стороны честно. Если у них архивов нет, то большая просьба - ознакомить их с этими материалами", - заявил Володин.