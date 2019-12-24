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Польша должна извиниться за поддержку политики Гитлера, заявил Володин
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РИА Новости

Польша должна извиниться за поддержку политики Гитлера, заявил Володин

18:31 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ с законодателями заявил, что Польша должна извиниться за свои высказывания в конце 30-х годов о поддержке политики Адольфа Гитлера по евреям и их выселения в Африку.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер предлагал в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.
"Что касается позиции Польши и этой лживой риторики, конечно, наверное, все-таки было бы правильно эту ситуацию максимально обнажить. Исходя из того, что Польша фактически считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, поддержала в этом Гитлера, планировала построить памятник за это в Варшаве, руководству Польши, исходя из этой ситуации, правильно было бы принести извинения за то, что происходило раньше и за то, что все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя. Это было бы, по крайней мере, с их стороны честно. Если у них архивов нет, то большая просьба - ознакомить их с этими материалами", - заявил Володин.
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