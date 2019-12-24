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Володин высказался за точечную корректировку Конституции
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РИА Новости

Володин высказался за точечную корректировку Конституции

18:30 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
"Конституция - это живой инструмент, ваши слова, он должен соответствовать уровню развития общества, и поэтому отдельные и при этом аккуратные изменения возможны. Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными. И как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое. Это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Государственной Думе, но и местного самоуправления, вы об этом говорили ранее. Сегодня нет связи между уровнями публичной власти. Это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах", - сказал Володин.
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По его словам, депутаты эту тему обсуждали с экспертами и фракциями, представленными в Государственной Думе.
"Если есть возможность, было бы правильно этот разговор продолжить и выйти на какие-то предложения. Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам", - сказал Володин.
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