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2019-12-24T19:55+0300
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Врач рассказала, что нельзя делать при насморке
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РИА Новости

Врач рассказала, что нельзя делать при насморке

18:26 24.12.2019 (обновлено: 19:55 24.12.2019)
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© Fotolia / Jelena IvanovicНасморк
Насморк
© Fotolia / Jelena Ivanovic
Насморк. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Насморк может вызвать серьезные осложнения, поэтому лечить его нужно правильно, рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина. Об этом сообщает сайт Минздрава Подмосковья.
По словам врача, при остром рините необходимо соблюдать постельный режим. Если же отлежаться не удалось, то следует придерживаться ряда правил: проветривать и увлажнять помещение, чтобы помешать размножению бактерий, избегать общественного транспорта, где можно легко подхватить вирусы, и промывать нос солевыми растворами.
"Подойдут как аптечные готовые препараты с морской солью, так и самый обычный физиологический раствор", — пояснила врач.
Она добавила, что если за четыре-пять дней не удалось избавиться от ринита, нужно обратиться к врачу, ведь к этому моменту вирусная инфекция может перейти в бактериальную и вызвать осложнения.
Отоларинголог
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Нельзя использовать сосудосуживающие препараты более пяти-семи дней, это грозит медикаментозным ринитом, предупредила Лукина. Не стоит прибегать и к народной медицине — например, прогреванию носа солью или вареными яйцами. Это способно облегчить симптомы болезни только на начальной стадии, добавила врач.
"Кроме того, нужно правильно сморкаться — аккуратно, без усилия и напряжения, особенно если нос уже плохо дышит и у вас есть сильный отек. При этом лучше использовать не тканевые платки, а одноразовые бумажные", — заключила специалист.
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Ирина ЛукинаМинистерство здравоохранения Московской областиЗдоровьеОбщество
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