Киев исключил из списков на обмен пленными ряд лиц, заявили в ЛНР

В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными и договорилась провести обмен до конца 2019 года. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.