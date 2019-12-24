Киев исключил из списков на обмен пленными ряд лиц, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Киев в одностороннем порядке исключил из списков на обмен ряд лиц, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными и договорилась провести обмен до конца 2019 года. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.
"Вынуждена констатировать, что по состоянию на 18.00 24 декабря украинская сторона предоставила нам некорректные списки участников, подлежащих освобождению… Из списков подтвержденных лиц были в одностороннем порядке исключены ряд людей", - заявила Кобцева.
По ее словам, по некоторым лицам была изменена информация, "касающаяся их статуса и участия в обмене".