"Нафтогаз" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом"

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Двадцать шестого декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", - написал Витренко в Facebook.
Он добавил, что украинская сторона будет действовать в соответствии с национальными интересами.
"Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных. Чтобы обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров", - отметил топ-менеджер компании.