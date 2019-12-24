"Нафтогаз" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом"

"Двадцать шестого декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", - написал Витренко в Facebook.

"Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных. Чтобы обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров", - отметил топ-менеджер компании.