СМИ сообщили о пяти погибших при обстреле коалицией рынка в Йемене

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что пять человек погибли, порядка 15 пострадали при обстреле арабской коалицией рынка в провинции Саада на севере Йемена, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".
По сообщению телеканала, жертвами ракетного и артиллерийского обстрела стали трое йеменских граждан и двое мигрантов из Африки, еще около 15 получили ранения. Отмечается, что это число не является окончательным.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.