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СМИ сообщили о пяти погибших при обстреле коалицией рынка в Йемене
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РИА Новости

СМИ сообщили о пяти погибших при обстреле коалицией рынка в Йемене

18:19 24.12.2019
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© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что пять человек погибли, порядка 15 пострадали при обстреле арабской коалицией рынка в провинции Саада на севере Йемена, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".
По сообщению телеканала, жертвами ракетного и артиллерийского обстрела стали трое йеменских граждан и двое мигрантов из Африки, еще около 15 получили ранения. Отмечается, что это число не является окончательным.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Ансар АллаСаада (мухафаза)ЙеменООНВ мире
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