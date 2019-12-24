Концертный зал "Зарядье" готов к смелым экспериментам

Несмотря на то, что Московский концертный зал "Зарядье" был открыт чуть более года назад, он уже успел себя зарекомендовать как комфортабельная площадка с прекрасной акустикой, светом и внедренными в пространство современными инженерными технологиями. О нюансах работы, подборе репертуара, большом концертном органе и эксклюзивных предложениях рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной генеральный директор концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова.

- Ольга Эдуардовна, чем концертный зал "Зарядье" отличается от других столичных площадок?

- Зал "Зарядье" создан с учетом всех последних технологических достижений в мире архитектуры, инженерии, звука и света. При всем этом масштабе концертный комплекс построили в кратчайшие сроки – за три года. Это большая редкость не то что для Москвы и нашей страны, для всего мира.

Не секрет, что концертные залы такого уровня строят намного дольше. Таких акустических и технических параметров, как у нас, нет ни в одном российском зале. Кроме того, зал расположен в историческом центре города, его окружает необычный урбанисткий парк, – это позволяет совместить концерт с прогулкой. Добраться до "Зарядье" из любой точки Москвы не составляет проблемы: как на общественном транспорте, так и на автомобиле – здесь прекрасный подземный паркинг.

- Больше года все говорят об уникальном органе "Зарядье", когда он зазвучит?

- Двадцать девятого февраля впервые зазвучит великолепный орган, самый большой инструмент в Москве (и это не маркетинговый ход, а чистая правда – величина органа рассчитывается по количеству регистров), второй по масштабу в Европе.

Старейшая французская органостроительная компания Mühleisen изготовила инструмент с учетом всех архитектурных, акустических и стилистических особенностей зала. Часть органа – фасадные трубы – поставили еще перед первым концертным сезоном, более пяти тысяч деталей приехали к нам летом 2019 года, и до конца августа орган достраивали.

Сейчас идет процесс интонировки – иначе говоря, специалисты отлаживают, настраивают каждый механизм. Мы посчитали, что этот особенный "король инструментов" достоин самой необычной и запоминающейся инаугурации. День рождения большого концертного органа "Зарядье" будет длиться целые сутки, режиссером действа стал легендарный швейцарский режиссер Даниэлле Финци Паска (Danielle Finzi Pasca), известный своими масштабными постановками – такими как церемонии закрытия Олимпийских игр в Турине и Сочи.

Около суток ведущие органисты мира будут демонстрировать публике звучание тысячи голосов инструмента. Еще никогда орган в концертном зале не играл 24 часа подряд, поэтому мы позвали представителей Книги рекордов Гиннесса зафиксировать мировой рекорд.

Поэтому, в плане репертуара, в отличие от других площадок мы готовы на смелые эксперименты – благодаря трансформации пространства, экстраординарной акустике, световым технологиям. Мы попробовали работать на стыке нескольких жанров (балет, опера, драматическое искусство) и поняли, что всё это у нас возможно. И, безусловно, зал "Зарядье" – это люди: команда со вкусом, опытом и профессиональным чутьём, а главное – бесконечно преданная своей работе.

- Какие предложения вашей площадки являются эксклюзивными?

- Любое мероприятие в нашем зале – это эксклюзив, поскольку он проводится всего один раз. Под каждый концерт придумывается своя программа, подбираются солисты.

Например, 9 декабря в Большом зале "Зарядья" прошел концерт под названием "Моцарт и Сальери". Он задумывался как повторение так называемых "венских академий" – публичных концертов времен Моцарта и Сальери. Как правило, они открывались и завершались симфониями, между которыми располагалась череда арий, ансамблей и концертов. Наша программа была выстроена именно таким образом. Мы позвали прекрасный оркестр Pratum Integrum, итальянского дирижера Стефано Монтанари (Stefano Montanari), сопрано из Белоруссии Надежду Кучер и Ольгу Пащенко, потрясающую солистку на хаммерклавире.

Целью выступления было не сравнение композиторов, а демонстрация их произведений, самой эпохи, в которую они были написаны. Мы подходим индивидуально к концепции любого нашего события.

Также в зале проходят мировые и российские премьеры. Например, прославленный танцовщик Сергей Полунин специально для "Зарядье" ставит семейный спектакль "Красная Шапочка", который будет идти всего два дня – 29 и 30 декабря. Мы с проектом SOUND UP представляем публике новых дирижеров и музыку, написанную композиторами, живущими с нами в одно время. Павел Каплевич, известный художник и продюсер, поставил у нас несколько премьерных полиформ, где использовал площадку по максимуму, каждый раз меняя сцену Большого зала до неузнаваемости. Я могу долго перечислять, и судя по отзывам зрителей, интересно у нас практически все.

Более того, каждый месяц мы проводим авторские программы под названием лекции-концерты. Проект задумывался для привлечения молодежной аудитории на концерты классической музыки. Мы приглашали профессоров высших музыкальных учреждений Москвы, знаменитых музыковедов для того, чтобы они рассказали, зачем слушать классику, как её слушать, чем музыка эпохи барокко отличается, скажем, от сочинений эпохи Возрождения.

Теперь поняв, что нам тесно в этих рамках, у нас появились проекты с демонстрацией старинных и редких коллекционных инструментов, их звучания; целый цикл лекций о джазе с эффектом погружения в "золотую джазовую эпоху".

© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье" Генеральный директор концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова © Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье" Генеральный директор концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова

Мы развиваемся, все время придумываем что-то новое. И знаете, что интересно? В итоге на лекции-концерты приходят все поколения зрителей. И те, кто хочет понять, как же, действительно, слушать классическую музыку и продвинутые меломаны со стажем. Давние поклонники джаза и те, кто совсем его не понимал раньше. Это значит, наши программы нужны людям.

- Есть ли требования к репертуару концертного зала, и кто за него отвечает? Какие топовые мероприятия войдут в репертуар 2020 года?

- У нас очень четкая репертуарная политика и строгое жанровое соответствие. Мы не можем выйти за те рамки, которые сами себе поставили. Во-первых, концертный зал создавался, как зал с натуральной акустикой для выступлений лучших оркестров и солистов и исполнения филармонической музыки. Главная задача была познакомить зрителя с самыми достойными проектами, приучить слушателя к лучшим образцам музыкальной культуры, привить молодежи любовь к классике.

Программу составляет на несколько лет вперед наш продюсерский отдел. Следующий концертный сезон у нас практически сформирован, и поверьте, там будет не меньше выдающихся и неожиданных программ, чем в первом и втором сезонах.

Не буду раскрывать секрет раньше старта продаж: 1 марта весь сезон появится на сайте.

- Прошло чуть больше года с открытия этой уникальной площадки. Если подвести итоги работы, то какие проекты были самыми интересными и востребованными у зрителя?

Наша акустика действительно производит сильное впечатление на всех: нет ни одного музыканта, который бы не отметил потрясающее звучание как солистов, так и оркестров. Это касается не только артистов, которые выступают на сцене, но и их коллег, находящихся в зале. Если я буду перечислять имена, мне придется перебрать все концерты, которые прошли с момента открытия зала по сегодняшний день. По поводу проектов, я – весьма субъективно настроенный эксперт. Для меня каждый проект интересен и очень дорог. Навсегда запомнятся, конечно, сопрано Джойс Дидонато (Joyce DiDonato), дирижер Сэр Джон Элиот Гардинер (Sir John Eliot Gardiner), тенор Иэн Бостридж (Ian Bostridge), Симфонический оркестр Венского радио и дирижер Андрей Борейко, меццо-сопрано Элина Гаранча (Elīna Garanča;). А итоги нам, конечно, подводить еще рано, мы только начинаем расти, залу нет и двух лет.

- Какие сюрпризы ждут малышей и их родителей в период праздничных каникул?

- Весь декабрь по выходным в Малом зале идет очень яркий иммерсивный спектакль "Сказки Андерсена. Волшебство в Зарядье", действие которого начинается уже при входе в зал – зрители сразу попадают в новогоднее фантазийное пространство, общаются с героями сказки в фойе.

С первого по восьмое января в Большом зале мы повторяем новогодний проект Павла Каплевича "Щелкунчик в Зарядье" – это интерпретация знаменитого балета Чайковского с костюмами Андрея Бартенева, элементами оперы, мюзикла, театра, балета и современного танца. Премьера нашего "Щелкунчика" состоялась в прошлом году с большим успехом. Оба этих спектакля сделаны с учетом специфики новых технологий нашего зала и подходят не только для малышей, но и для детей школьного возраста и их родителей.

Детей постарше ждет концерт 30 января. В этот вечер на сцене будут блистать знаменитый камерный оркестр "Виртуозы Москвы", созданный Владимиром Спиваковым, и российские звезды – Анна Аглатова, сопрано; Сергей Накаряков, труба, флюгельгорн и трубач Вадим Эйленкриг. За дирижерский пульт встанет Константин Хватынец.

- Сложно ли быть генеральным директором одной из ведущих концертных площадок страны? Каким тремя основными качествами, на Ваш взгляд, должен обладать руководитель концертной площадки?

- Сложно быть хорошим руководителем любой организации, не только ведущей концертной площадки. Я всегда говорю: для того чтобы достичь успеха, нужно много работать и быть преданным своему делу. И, конечно, очень важно любить то, что ты делаешь.

- Как часто вы бываете в зрительном кресле "Зарядья"?

- (смеется) Вопрос лучше задать по-другому: когда вы не бываете в зрительном зале? Я слушаю почти все концерты, которые у нас проходят, ведь это моя работа.

- Как вы будете встречать Новый год, есть ли в вашей семье какие- то новогодние традиции, какой самый неожиданный сюрприз вас ждал в новогоднюю ночь?