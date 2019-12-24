Путин считает недостаточной конверсию предприятий ОПК

"По поводу ОПК и конверсии, что никто не отвечает. Это не так. Конечно, отвечают: министерство промышленности, есть соответствующий вице-премьер, который этим занимается. То, что делается, недостаточно, это правда. Пока еще оборонный заказ большой у нас. Как обычно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится", - сказал Путин в ходе встречи с представителями Совета Федерации и Госдумы.