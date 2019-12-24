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ЕС выступил против смертной казни для фигурантов по делу Хашукджи
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РИА Новости

ЕС выступил против смертной казни для фигурантов по делу Хашукджи

17:56 24.12.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 дек – РИА Новости. ЕС выступает против смертной казни для осужденных по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, при этом призывает привлечь к ответственности всех причастных к этому делу, говорится в заявлении европейской дипслужбы.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.
"ЕС однозначно выступает против применения смертной казни всегда и без исключения. Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не служит сдерживающим фактором", - говорится в заявлении.
При этом в отношении дела Хашукджи ЕС "заявил о необходимости полного обеспечения ответственности и судебного преследования всех лиц, ответственных" за события 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
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"Это должно основываться на принципах прозрачности, уважения к судебным процедурам и надлежащей правовой процедуре", - отметили в дипслужбе.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиЕвросоюзСаудовская АравияВ мире
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