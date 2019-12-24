ЕС выступил против смертной казни для фигурантов по делу Хашукджи

БРЮССЕЛЬ, 24 дек – РИА Новости. ЕС выступает против смертной казни для осужденных по делу об убийстве саудовского журналиста ЕС выступает против смертной казни для осужденных по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи , при этом призывает привлечь к ответственности всех причастных к этому делу, говорится в заявлении европейской дипслужбы.

Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.

"ЕС однозначно выступает против применения смертной казни всегда и без исключения. Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не служит сдерживающим фактором", - говорится в заявлении.

При этом в отношении дела Хашукджи ЕС "заявил о необходимости полного обеспечения ответственности и судебного преследования всех лиц, ответственных" за события 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Это должно основываться на принципах прозрачности, уважения к судебным процедурам и надлежащей правовой процедуре", - отметили в дипслужбе.