МЧС проверит все места проведения детских новогодних праздников

Ранее сообщалось, что в субъектах РФ уже проверено более 20 тысяч зданий, в которых пройдут праздничные мероприятия для детей. В них в оперативном порядке устранено более 8 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. По итогам проверок к административной ответственности привлечено 2 тысячи должностных лиц и тысяча юридических лиц.