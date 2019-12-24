МЧС проверит все места проведения детских новогодних праздников

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проверки мест проведения новогодних праздников с массовым пребыванием детей по всей стране планируется завершить к 27 декабря, сообщил РИА Новости во вторник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Ранее сообщалось, что в субъектах РФ уже проверено более 20 тысяч зданий, в которых пройдут праздничные мероприятия для детей. В них в оперативном порядке устранено более 8 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. По итогам проверок к административной ответственности привлечено 2 тысячи должностных лиц и тысяча юридических лиц.
"Внеплановые проверки свыше 45 тысяч мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей завершатся к 27 декабря", - сказал Еникеев.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, такие проверки начались 5 ноября.