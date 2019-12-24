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Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета
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РИА Новости

Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета

17:55 24.12.2019
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© Фото : аккаунт Юлии Кузьменко в FacebookЮлия Кузьменко
Юлия Кузьменко
© Фото : аккаунт Юлии Кузьменко в Facebook
КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под арестом до 8 февраля подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко.
"(Меру пресечения - ред.) оставить без изменений", - цитирует судью агентство УНН.
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Вчера, 17:19
МВД Украины заявило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Андрей Антоненко
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Андрей АнтоненкоАрсен АваковПавел ШереметУкраинаВ мире
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