МИД обратился к властям Эстонии по ситуации вокруг агентства Sputnik

сайте МИД в ответе Захаровой на вопрос СМИ о ситуации со Sputnik Эстония. "Полагаем неприемлемым и абсолютно необоснованным называть бюро агентства "подразделением инфоопераций". В очередной раз эстонская сторона отказывает информагентству, аккредитованному в стране по установленным правилам и ведущему свою деятельность в соответствии с общепринятыми журналистскими стандартами, в праве называться СМИ", — говорится нав ответе Захаровой на вопрос СМИ о ситуации со Sputnik Эстония.

Представитель ведомства подчеркнула, что если официальный Таллин располагает фактами того, что деятельность информагентства не соответствует заявленным целям, то их должны представить публично.

"Если таких фактов, как всегда, не окажется, то надо извиняться за клевету. Действия Эстонии — это планомерная провокационная работа против российских СМИ, подрыв существующих международно-правовых гарантий журналистской деятельности с целью размывания статуса средства массовой информации и превращения его в объект прямого политического давления", — заключила Захарова.

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии направил сотрудникам Sputnik Эстония письма с угрозами возбудить против них уголовные дела, если журналисты до 1 января 2020 года не разорвут трудовые соглашения с агентством.

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд и призвала ее не допустить ареста журналистов.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил в своей программе "Вести недели" на "России 1", что санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе.

В свою очередь, Арлем Дезир в субботу призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений работы агентства.