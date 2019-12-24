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Медиавойны
2019-12-24T18:49+0300
https://ria.ru/20191224/1562795345.html
МИД обратился к властям Эстонии по ситуации вокруг агентства Sputnik
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РИА Новости

МИД обратился к властям Эстонии по ситуации вокруг агентства Sputnik

17:55 24.12.2019 (обновлено: 18:49 24.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "тревожным сигналом" непринятие Таллином рекомендаций представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира в отношении информагентства Spuntik Эстония.
"Полагаем неприемлемым и абсолютно необоснованным называть бюро агентства "подразделением инфоопераций". В очередной раз эстонская сторона отказывает информагентству, аккредитованному в стране по установленным правилам и ведущему свою деятельность в соответствии с общепринятыми журналистскими стандартами, в праве называться СМИ", — говорится на сайте МИД в ответе Захаровой на вопрос СМИ о ситуации со Sputnik Эстония.
Представитель ведомства подчеркнула, что если официальный Таллин располагает фактами того, что деятельность информагентства не соответствует заявленным целям, то их должны представить публично.
"Если таких фактов, как всегда, не окажется, то надо извиняться за клевету. Действия Эстонии — это планомерная провокационная работа против российских СМИ, подрыв существующих международно-правовых гарантий журналистской деятельности с целью размывания статуса средства массовой информации и превращения его в объект прямого политического давления", — заключила Захарова.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Вчера, 18:01Медиавойны
Эстонский премьер заявил, что не знает про скандал со Sputnik
Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии направил сотрудникам Sputnik Эстония письма с угрозами возбудить против них уголовные дела, если журналисты до 1 января 2020 года не разорвут трудовые соглашения с агентством.
В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
Комментируя ситуацию, Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд и призвала ее не допустить ареста журналистов.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
22 декабря, 13:27Медиавойны
Киселев назвал угрозы в адрес Sputnik Эстония опасным прецедентом
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил в своей программе "Вести недели" на "России 1", что санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе.
В свою очередь, Арлем Дезир в субботу призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений работы агентства.
На следующий день министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать ОБСЕ исчерпывающие объяснения по этому вопросу. Он подчеркнул, что в данной ситуации применяются санкции ЕС, касающиеся формы собственности Sputnik, ограничения не связаны с содержанием работы агентства.
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
21 декабря, 13:52Медиавойны
Юрист назвал действия Таллина в отношении Sputnik атакой на прессу
3820062
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