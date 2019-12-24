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Трамп прокомментировал обещанный "рождественский сюрприз" от КНДР
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РИА Новости

Трамп прокомментировал обещанный "рождественский сюрприз" от КНДР

17:44 24.12.2019 (обновлено: 18:05 24.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что "рождественским сюрпризом" от лидера КНДР Ким Чен Ына будет не ракетный пуск.
"Посмотрим, что будет. Может, это хороший подарок. Может, этот подарок будет заключаться в том, что он пришлет мне прекрасную вазу вместо ракетного испытания", - сказал он во вторник. Трансляцию общения президента с журналистами в его резиденции во Флориде вел канал C-Span.
Ранее сообщалось, что КНДР предупредила о возможном "рождественском подарке" в декабре, указав, что у США все меньше времени для переговоров о денуклеаризации.
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