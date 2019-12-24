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Зеленский назначил нового постпреда Украины при Совете Европы
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РИА Новости

Зеленский назначил нового постпреда Украины при Совете Европы

17:41 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата Бориса Тарасюка постоянным представителем страны при Совете Европы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства во вторник.
"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в тексте указа.
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19 декабря, 12:44
Зеленский назначил нового посла Украины в США
В сентябре Зеленский уволил с должности постоянного представителя страны при Совете Европы Дмитрия Кулебу.
Тарасюк – украинский дипломат и бывший депутат Верховной рады, дважды был министром иностранных дел.
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