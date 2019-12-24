Лукашенко исключил введение в Белоруссии моратория на смертную казнь

"Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом", - заявил Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Говоря о перспективах введения в Белоруссии моратория на смертную казнь, президент отметил, что моратория не будет, поскольку он не имеет права на этот шаг. "Референдум принял это решение (о необходимости сохранения смертной казни в стране - ред.), поэтому только референдум может отменить", - сказал Лукашенко.