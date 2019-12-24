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Лукашенко исключил введение в Белоруссии моратория на смертную казнь
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РИА Новости

Лукашенко исключил введение в Белоруссии моратория на смертную казнь

17:35 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Сохранение в Белоруссии смертной казни помогает сохранять в государстве стабильность и разобраться с бандитизмом, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
"Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом", - заявил Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
12 ноября, 16:12
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Говоря о перспективах введения в Белоруссии моратория на смертную казнь, президент отметил, что моратория не будет, поскольку он не имеет права на этот шаг. "Референдум принял это решение (о необходимости сохранения смертной казни в стране - ред.), поэтому только референдум может отменить", - сказал Лукашенко.
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.
Вид города Минска
27 августа, 11:38
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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