Лукашенко рассказал, что сын ставит Путина ему в пример

МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что младший сын Николай ставит ему в пример главу российского государства Владимира Путина

"Он (Николай – ред.) друг Владимира Владимировича (Путина). Он не мой друг, он часто (говорит – ред.): "Вот видишь, как президент должен поступать. Вот, посмотри, Владимир Владимирович (как поступает – ред.)", - сказал Лукашенко во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы"

По словам главы республики, Николай знаком с российским президентом "с двух лет". Лукашенко рассказал, что после встречи в Сочи, собираясь играть в хоккей, Николай отказался быть в пятерке своего отца и выразил желание играть в команде Путина.

Белорусский лидер также сообщил, что младший сын в его семье – "главный оппозиционер", который критикует как его заявления, так и работу президентского пресс-секретаря. "Но мне с ним проще, (потому) что он впитал всю мою работу в себя с двух лет, и как бы он внешне ни боролся против меня, ни критиковал…, он все-таки меня понимает", - считает глава республики.

Он отметил, что не хотел бы такой же судьбы для сына, как у него самого. "Президент 90-х и президент нынешний — две большие разницы. Даже старший (сын – ред.) ушел сейчас от государственной службы. Я его придерживаю пока как канал общения со спецслужбами", - сказал Лукашенко.