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Лукашенко рассказал, что сын ставит Путина ему в пример
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РИА Новости

Лукашенко рассказал, что сын ставит Путина ему в пример

17:34 24.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что младший сын Николай ставит ему в пример главу российского государства Владимира Путина.
"Он (Николай – ред.) друг Владимира Владимировича (Путина). Он не мой друг, он часто (говорит – ред.): "Вот видишь, как президент должен поступать. Вот, посмотри, Владимир Владимирович (как поступает – ред.)", - сказал Лукашенко во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
По словам главы республики, Николай знаком с российским президентом "с двух лет". Лукашенко рассказал, что после встречи в Сочи, собираясь играть в хоккей, Николай отказался быть в пятерке своего отца и выразил желание играть в команде Путина.
Белорусский лидер также сообщил, что младший сын в его семье – "главный оппозиционер", который критикует как его заявления, так и работу президентского пресс-секретаря. "Но мне с ним проще, (потому) что он впитал всю мою работу в себя с двух лет, и как бы он внешне ни боролся против меня, ни критиковал…, он все-таки меня понимает", - считает глава республики.
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Он отметил, что не хотел бы такой же судьбы для сына, как у него самого. "Президент 90-х и президент нынешний — две большие разницы. Даже старший (сын – ред.) ушел сейчас от государственной службы. Я его придерживаю пока как канал общения со спецслужбами", - сказал Лукашенко.
Президент добавил, что Николай недавно победил на олимпиаде по химии. "У нас никто не скажет, что это потому, что дети президента. Они у меня настолько аккуратны и осторожны, что это мое счастье - что мои дети не ходят, растопырив пальцы. Я за этим слежу железно", - заявил Лукашенко.
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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