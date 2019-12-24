Лукашенко заявил, что Белоруссия не пропустит "танки на Москву"

Лукашенко также напомнил, что в настоящее время на территории Белоруссии расположены два военных объекта РФ и Минск не берет плату за их размещение. "На территории Беларуси две российские военные базы. Сколько вы нам заплатили за эти базы за это время после распада Советского Союза? Это не тайна. Ноль. К примеру, за Байконур только официально вы платите около 200 миллионов долларов, за то, чтобы запускать оттуда ракеты. Еще и город содержите", - продолжил он.