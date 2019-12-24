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Союзное государство
2019-12-24T17:26+0300
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Лукашенко заявил, что Белоруссия не пропустит "танки на Москву"
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссия не пропустит "танки на Москву"

17:24 24.12.2019 (обновлено: 17:26 24.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика остается форпостом для России и не пропустит "танки на Москву".
"Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту (России Владимиру Путину – ред.) вопрос: ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут, образно говоря? Конечно, танками сегодня не воюют. Не с танков начинают, танки - потом. Но я говорю, что если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдем", - заявил Лукашенко во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы". Текст интервью размещен на сайте белорусского лидера.
Лукашенко также напомнил, что в настоящее время на территории Белоруссии расположены два военных объекта РФ и Минск не берет плату за их размещение. "На территории Беларуси две российские военные базы. Сколько вы нам заплатили за эти базы за это время после распада Советского Союза? Это не тайна. Ноль. К примеру, за Байконур только официально вы платите около 200 миллионов долларов, за то, чтобы запускать оттуда ракеты. Еще и город содержите", - продолжил он.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не настаивала на том, чтобы Россия платила за размещение своих подразделений. "Оборона белорусов и россиян - это святое", - заявил он.
Вместе с тем Лукашенко заметил, что чтобы прикрывать Россию на западном направлении, Белоруссия вынуждена самостоятельно покупать у нее вооружение, так как российская сторона не готова была оказать в этой части поддержку своим белорусским партнерам. "Мы сейчас закупаем у них, по-моему, 12 или 14 самолетов Су-30 за собственные деньги", - добавил Лукашенко.
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