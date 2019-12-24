Источник рассказал подробности дела генерала ФТС

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Генерал Федеральной таможенной службы (ФТС) России Генерал Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александр Кизлык , по версии следствия, помог избежать уголовной ответственности жене посла России в Кении, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

Официально известно только то, что действия генерала "способствовали освобождению от уголовной ответственности" неких контрабандистов, перевозивших деньги. О чем конкретно идет речь, в судебном заседании не уточнялось, однако сам Кизлык упоминал некую "жену посла".

"Супруга посла России в Кении ввезла с собой в Россию из-за границы около 50 тысяч долларов. За это ей грозила ответственность по Уголовному кодексу", - пояснил источник.

В суде Кизлык отмечал, что супруга посла была "в таком плохом состоянии и знала, что надо идти по красному коридору", однако в итоге, как следует из его речи, все-таки нарушила закон.

"Но дознаватель принял решение ее пропустить с незадекларированной суммой", - сказал начальник отдела дознания ФТС, не уточняя, когда именно произошел этот случай.