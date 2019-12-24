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2019-12-24T17:23+0300
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Источник рассказал подробности дела генерала ФТС
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РИА Новости

Источник рассказал подробности дела генерала ФТС

17:23 24.12.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловНачальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Генерал Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александр Кизлык, по версии следствия, помог избежать уголовной ответственности жене посла России в Кении, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Официально известно только то, что действия генерала "способствовали освобождению от уголовной ответственности" неких контрабандистов, перевозивших деньги. О чем конкретно идет речь, в судебном заседании не уточнялось, однако сам Кизлык упоминал некую "жену посла".
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
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"Супруга посла России в Кении ввезла с собой в Россию из-за границы около 50 тысяч долларов. За это ей грозила ответственность по Уголовному кодексу", - пояснил источник.
В суде Кизлык отмечал, что супруга посла была "в таком плохом состоянии и знала, что надо идти по красному коридору", однако в итоге, как следует из его речи, все-таки нарушила закон.
"Но дознаватель принял решение ее пропустить с незадекларированной суммой", - сказал начальник отдела дознания ФТС, не уточняя, когда именно произошел этот случай.
Следствие квалифицировало данный эпизод как злоупотребление должностными полномочиями. За это генералу и его заму Алексею Серебро грозит до десяти лет колонии.
Начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
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Алексей СереброАлександр КизлыкФедеральная таможенная служба РФРоссияОбщество
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