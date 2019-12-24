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Почтовый ящик в Останкинской башне вошел в Книгу рекордов России
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РИА Новости

Почтовый ящик в Останкинской башне вошел в Книгу рекордов России

17:43 24.12.2019 (обновлено: 18:12 24.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа смотровой площадке Останкинской телебашни в Москве
На смотровой площадке Останкинской телебашни в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Почтовый ящик, установленный на Останкинской телебашне на высоте в 337 метров, вошел в Книгу рекордов России, таким образом, был дан старт совместному проекту телебашни и "Почты России" - "Отправь открытку с высоты птичьего полета", передает корреспондент РИА Новости.
"Этот почтовый ящик - символ сотрудничества Минкомсвязи, РТРС и "Почты России" в цифровизации страны. ... Этот ящик стоит на такой большой высоте, мы побили даже рекорд Книги Гиннесса", - сказал в ходе мероприятия заместитель гендиректора "Почты России" Рубен Оганесов.
Рекорд был зафиксирован и занесен в Книгу рекордов России, состоялась торжественная церемония вручения сертификата о регистрации.
Совместный проект "Отправь открытку с высоты птичьего полёта" призван объединить людей в преддверии новогодних праздников и напомнить о традиции отправлять открытки, заполненные вручную. Необычность проекта заключается в том, что открытка будет отправлена с самого высокого почтового ящика в РФ.
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"Я от души поздравляю коллег с таким интересным проектом, мне кажется, это будет такая изюминка для гостей башни, для туристов. Уверен, что такой тип поздравления наполнен теплотой, уважением и уверен, что этот ящик никогда не будет пустовать и принесет много добрых, душевных посланий адресатам", - сказал в ходе церемонии замглавы Минкомсвязи Олег Войтенко.
Посетителям Останкинской башни нужно только купить открытку с понравившимся изображением и конверт, подписать ее и опустить в почтовый ящик.
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ТуризмНовости - ТуризмОстанкинская башняПочта РоссииМоскваРоссияОбщество
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