Почтовый ящик в Останкинской башне вошел в Книгу рекордов России

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Почтовый ящик, установленный на Почтовый ящик, установленный на Останкинской телебашне на высоте в 337 метров, вошел в Книгу рекордов России, таким образом, был дан старт совместному проекту телебашни и "Почты России" - "Отправь открытку с высоты птичьего полета", передает корреспондент РИА Новости.

"Этот почтовый ящик - символ сотрудничества Минкомсвязи, РТРС и "Почты России" в цифровизации страны. ... Этот ящик стоит на такой большой высоте, мы побили даже рекорд Книги Гиннесса", - сказал в ходе мероприятия заместитель гендиректора "Почты России" Рубен Оганесов.

Рекорд был зафиксирован и занесен в Книгу рекордов России, состоялась торжественная церемония вручения сертификата о регистрации.

Совместный проект "Отправь открытку с высоты птичьего полёта" призван объединить людей в преддверии новогодних праздников и напомнить о традиции отправлять открытки, заполненные вручную. Необычность проекта заключается в том, что открытка будет отправлена с самого высокого почтового ящика в РФ.

"Я от души поздравляю коллег с таким интересным проектом, мне кажется, это будет такая изюминка для гостей башни, для туристов. Уверен, что такой тип поздравления наполнен теплотой, уважением и уверен, что этот ящик никогда не будет пустовать и принесет много добрых, душевных посланий адресатам", - сказал в ходе церемонии замглавы Минкомсвязи Олег Войтенко.