ВКС за год получили более 150 самолетов, вертолетов и другой техники

"С предприятий промышленности в соответствии с ГОЗ-2019 поставлено более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самолеты Ил-76МД-90А, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М и Ми-8АМТШ", - рассказал Грехов после заседания коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина.