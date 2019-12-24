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ВКС за год получили более 150 самолетов, вертолетов и другой техники
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РИА Новости

ВКС за год получили более 150 самолетов, вертолетов и другой техники

17:13 24.12.2019
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© Фото : страница Минобороны РФ в TwitterСтратегический ракетоносец Ту95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту95МС ВКС России
© Фото : страница Минобороны РФ в Twitter
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Воздушно-космические силы России по итогам этого года получили более 150 единиц вооружения и техники, сообщил журналистам заместитель главкома ВКС - командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Юрий Грехов.
"С предприятий промышленности в соответствии с ГОЗ-2019 поставлено более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самолеты Ил-76МД-90А, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М и Ми-8АМТШ", - рассказал Грехов после заседания коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина.
Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
14:49
Шойгу: ВКС получили пять модернизированных стратегических ракетоносцев
Также в войска поступили зенитные ракетные комплексы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", различные радиолокационные станции радиотехнических войск и так далее.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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