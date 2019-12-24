Полиция проверит заявление уфимца о том, что его избили полицейские

УФА, 24 дек - РИА Новости. Башкирские полицейские организовали проверку по заявлению жителя Уфы, который пожаловался, что его как адвоката не пустили к подзащитной во время обыска в ее квартире, а также избили.

Житель Уфы Искандер Кабиров изданию Proufu, что 22 декабря приехал к своей подзащитной и попытался пройти в квартиру, в которой начался обыск. Мужчина опубликовал видео с камер наблюдения на канале YouTube, где видно, что несколько мужчин в гражданской одежде силой выталкивают его из помещения, при этом лицо его окровавлено.

В пресс-службе управления МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что инцидент произошёл, когда сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся проституцией.