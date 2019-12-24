Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T17:09+0300
https://ria.ru/20191224/1562790783.html
Полиция проверит заявление уфимца о том, что его избили полицейские
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:228:2831:1820_1036x0_80_0_0_16f9a6ab6aa05cc0730c256fb2129e2e.jpg
РИА Новости

Полиция проверит заявление уфимца о том, что его избили полицейские

17:09 24.12.2019
375
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
УФА, 24 дек - РИА Новости. Башкирские полицейские организовали проверку по заявлению жителя Уфы, который пожаловался, что его как адвоката не пустили к подзащитной во время обыска в ее квартире, а также избили.
Житель Уфы Искандер Кабиров изданию Proufu, что 22 декабря приехал к своей подзащитной и попытался пройти в квартиру, в которой начался обыск. Мужчина опубликовал видео с камер наблюдения на канале YouTube, где видно, что несколько мужчин в гражданской одежде силой выталкивают его из помещения, при этом лицо его окровавлено.
Сотрудники полиции в Челябинской области
21 декабря, 16:37
В Апатитах подростки избили полицейских. Видео
В пресс-службе управления МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что инцидент произошёл, когда сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся проституцией.
"В ходе проведения мероприятий по одному из адресов туда пришел гражданин, который не представил каких-либо документов, удостоверяющих, что он является адвокатом. В настоящее время сообщение от данного гражданина зарегистрировано, проводится проверка для принятия решения в соответствии с законодательством", - прокомментировали инцидент в башкирской полиции.
401040
Обсудить 4
УфаПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой
Коктейли
Стоматолог назвал пять самых опасных для зубов напитков
Стратегический ракетоносец Ту95МС ВКС России
ВКС за год получили более 150 самолетов, вертолетов и другой техники
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил России продавать газ за рубли
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Ставрополья подозревают в публичном оправдании терроризма
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Власти Венесуэлы ожидают новые атаки на военные объекты, заявил посол
Молоток судьи
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Кот, пострадавший в пожаре на юге Москвы
В Москве спасли надышавшегося дымом при пожаре кота
Дамаск
В МИД Сирии назвали причину приостановки переговоров с курдами
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северодвинске вынесли приговор убийце подростка, защитившего мать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт объяснил разнонаправленность заявлений Лукашенко по России
Автомобиль Следственного комитета России
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп прокомментировал обещанный "рождественский сюрприз" от КНДР
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
В Калининграде вынесли приговор двум сторонникам "Джебхат ан-Нусры"*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
Лента новостейМолния