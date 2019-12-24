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Союзное государство
2019-12-24T17:03+0300
https://ria.ru/20191224/1562789992.html
Эксперт объяснил разнонаправленность заявлений Лукашенко по России
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РИА Новости

Эксперт объяснил разнонаправленность заявлений Лукашенко по России

17:03 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Разнонаправленность заявлений президента Александра Лукашенко по поводу отношений с Россией связана с грядущими в 2020 году президентскими выборами в Белоруссии, заявил РИА Новости российский политолог Сергей Михеев.
Во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Лукашенко, в частности, призвал Москву помнить о братстве восточнославянских народов, а не "превращать все в бухгалтерию". Кроме того, белорусский лидер заявил, что Минску и Москве нужно договариваться в спокойном режиме, чтобы не создавать основу "для уличных боев за независимость". Также, по словам Лукашенко, вопрос "объединения Белоруссии и РФ" должны решать народы двух стран, и он не боится выборов общего президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
16:51Союзное государство
Эксперт не считает слова Лукашенко антироссийскими заявлениями
"Надо понимать, что у Лукашенко скоро очередные выборы (президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году – ред.), и поэтому он делает такие разновекторные заявления, в том числе заявления, которые внутри Белоруссии будут восприниматься как его борьба за независимость. Ему нужен какой-то внешний враг, пусть даже и в мягком варианте – и вот он как бы отстаивает независимость Белоруссии под нажимом московских олигархов и предпринимателей", - сказал Михеев. По его словам, эта тема достаточно востребована внутри Белоруссии.
"Позиция Лукашенко по отношению к Москве не менялась, с тех пор как ему стало ясно, что он не сможет стать главой Союзного государства. Когда эта интеграция начиналась, у Лукашенко, как я понимаю, были мечты встать во главе этого государства или, по крайней мере, войти в его высшее руководство. Как только ему из Москвы дали понять, что это невозможно, у Лукашенко включилась совершенно другая модель, и ему лучше быть президентом независимой Белоруссии, чем губернатором Белорусской области", - полагает эксперт.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
15:48
Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию
По его мнению, для Лукашенко важно поддерживать собственную президентскую власть и одновременно с этим получать от России определенные преференции и поддерживать рамку военно-политического союза с Москвой.
"Есть в его словах и очевидная правота – мне кажется, в российской внешней политике, как и во внутренней, экономический фактор доминирует с большим перевесом. Везде царствует бухгалтерия и довольно примитивный бизнес-подход, который в большой политике чаще всего проваливается, потому что политика не равна экономике", - заключил Михеев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
14:29Союзное государство
Лукашенко призвал не создавать почву "для уличных боев за суверенитет"
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. Президент отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с РФ на равноправной основе.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах. Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15:32Союзное государство
Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья", считает Лукашенко
17603015
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Союзное государствоСоюзное государствоСергей МихеевАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
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