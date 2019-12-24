Эксперт объяснил разнонаправленность заявлений Лукашенко по России

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Разнонаправленность заявлений президента Разнонаправленность заявлений президента Александра Лукашенко по поводу отношений с Россией связана с грядущими в 2020 году президентскими выборами в Белоруссии , заявил РИА Новости российский политолог Сергей Михеев.

Во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Лукашенко, в частности, призвал Москву помнить о братстве восточнославянских народов, а не "превращать все в бухгалтерию". Кроме того, белорусский лидер заявил, что Минску и Москве нужно договариваться в спокойном режиме, чтобы не создавать основу "для уличных боев за независимость". Также, по словам Лукашенко, вопрос "объединения Белоруссии и РФ" должны решать народы двух стран, и он не боится выборов общего президента.

"Надо понимать, что у Лукашенко скоро очередные выборы (президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году – ред.), и поэтому он делает такие разновекторные заявления, в том числе заявления, которые внутри Белоруссии будут восприниматься как его борьба за независимость. Ему нужен какой-то внешний враг, пусть даже и в мягком варианте – и вот он как бы отстаивает независимость Белоруссии под нажимом московских олигархов и предпринимателей", - сказал Михеев. По его словам, эта тема достаточно востребована внутри Белоруссии.

"Позиция Лукашенко по отношению к Москве не менялась, с тех пор как ему стало ясно, что он не сможет стать главой Союзного государства. Когда эта интеграция начиналась, у Лукашенко, как я понимаю, были мечты встать во главе этого государства или, по крайней мере, войти в его высшее руководство. Как только ему из Москвы дали понять, что это невозможно, у Лукашенко включилась совершенно другая модель, и ему лучше быть президентом независимой Белоруссии, чем губернатором Белорусской области", - полагает эксперт.

По его мнению, для Лукашенко важно поддерживать собственную президентскую власть и одновременно с этим получать от России определенные преференции и поддерживать рамку военно-политического союза с Москвой.

"Есть в его словах и очевидная правота – мне кажется, в российской внешней политике, как и во внутренней, экономический фактор доминирует с большим перевесом. Везде царствует бухгалтерия и довольно примитивный бизнес-подход, который в большой политике чаще всего проваливается, потому что политика не равна экономике", - заключил Михеев.

Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. Президент отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с РФ на равноправной основе.