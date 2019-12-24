Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T17:00+0300
https://ria.ru/20191224/1562789799.html
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
https://cdn21.img.ria.ru/images/156142/80/1561428066_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_b34d37ffe53654417d65049ccbec94e2.jpg
РИА Новости

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

17:00 24.12.2019
204
© AP Photo / Ng Han GuanПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
Протесты в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 24 дек - РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, устроивших беспорядки в рождественскую ночь на улицах и в торговых центрах города, сообщает газета South China Morning Post.
Полиция применила несколько раз слезоточивый газ после 21.00 по местному времени (16.00 мск) возле гостиницы Peninsula, где тысячи демонстрантов собрались для того, чтобы создать помехи транспортному сообщению.
Полиция предупредила протестующих, что они участвуют в несанкционированном собрании.
Ранее столкновения между полицией и демонстрантами произошли в нескольких торговых центрах в разных частях города.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
Акция протеста в Гонконге
17 декабря, 22:24
Жестокость во время беспорядков в Гонконге потрясла китайцев
800001
Обсудить 1
ГонконгВ мире
Рекомендуем
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Глава МВД Татарстана Артем Хохорин
Главу МВД Татарстана наказали после учений со школьниками
Вид на один из районов Норильска
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Конституцию лучше не менять, но...: Путин затронул вопрос о Конституции РФ
Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
Лента новостейМолния