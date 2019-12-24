В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке

На записи видно, как хищник медленно подкрадывается к мальчику, который стоит за стеклянной стеной вольера.
"Он охотится. Шон, стой, стой", — говорят взрослые за кадром.
В какой-то момент тигр разбегается, врезается в ограждение прямо позади ребенка и начинает бить лапами по стеклу. Мальчик испуганно отпрянул от него.
"Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка", — подписал публикацию отец, смех которого слышен на видео.
Ролик стал популярен в Сети: его посмотрели уже 1,8 миллиона раз. Запись собрала почти 46 тысяч лайков и десять тысяч ретвитов.