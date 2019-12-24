Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T19:46+0300
https://ria.ru/20191224/1562789744.html
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
https://cdn25.img.ria.ru/images/156278/93/1562789376_0:194:1377:969_1036x0_80_0_0_e3d72191f4624837625181f567ccb1f5.jpg
РИА Новости

В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке

17:00 24.12.2019 (обновлено: 19:46 24.12.2019)
6739
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В зоопарке Дублина мужчина снял на видео тигра, попытавшегося напасть на его сына, пока тот позировал для фото. Соответствующий ролик ирландец опубликовал в твиттере.
На записи видно, как хищник медленно подкрадывается к мальчику, который стоит за стеклянной стеной вольера.
"Он охотится. Шон, стой, стой", — говорят взрослые за кадром.
В какой-то момент тигр разбегается, врезается в ограждение прямо позади ребенка и начинает бить лапами по стеклу. Мальчик испуганно отпрянул от него.
"Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка", — подписал публикацию отец, смех которого слышен на видео.
Ролик стал популярен в Сети: его посмотрели уже 1,8 миллиона раз. Запись собрала почти 46 тысяч лайков и десять тысяч ретвитов.
Тигр
19 марта, 08:00Туризм
Вегетарианцы-убийцы и пушистые людоеды. Как не стать добычей на отдыхе
9121341287
Обсудить 1
ИрландияДублинВ мире
Рекомендуем
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северодвинске вынесли приговор убийце подростка, защитившего мать
Коктейли
Стоматолог назвал пять самых опасных для зубов напитков
Автомобиль Следственного комитета России
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Насморк
Врач рассказала, что нельзя делать при насморке
«Свинья антисемитская»: Путин о поддержавшем Гитлера посла Польши
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Строительство "Северного потока — 2" остановлено. Что будет дальше
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
Ничья не устраивает: Путин рассказал о главных задачах армии
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Кадр из сериала Ведьмак
Создательница "Ведьмака" ответила на критику сериала
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп прокомментировал обещанный "рождественский сюрприз" от КНДР
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
Лента новостейМолния