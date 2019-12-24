Лукашенко хотел бы встретиться с Путиным "за рюмкой водки"

"В чем заключается мой каприз? В том, что я сегодня даже не торгуюсь - веду переговоры?.. Не с моей подачи вы вынесли на уровень президентов эти вопросы (об углублении интеграции между странами - ред.). Я часто критиковал правительство России: вы выталкиваете эти вопросы на наш (президентов - ред.) уровень, и мы перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона - я привезу из Беловежской пущи, - выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня", - сказал Лукашенко в интервью радиостанции " Эхо Москвы ". Текст интервью опубликован на сайте белорусского лидера.

При этом Лукашенко возмутился тем, "как можно организовать экономику, если нам говорят: 152 доллара должна быть цена на газ (за тысячу кубометров - ред.)". Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе.

Комментируя достигнутые по итогам последних белорусско-российских переговоров договоренности, Лукашенко сказал, что конкретных цифр и контрактов еще нет. "Они должны быть. Я надеюсь, будут. Хотя опять из правительства (России - ред.) некие сигналы идут", - добавил он.

В целом Лукашенко заявил, что при создании союза условия для одного из его участников не должны ухудшаться. "Так вот, если кто-то в этот союз вступает, он что, вступает ради того, чтобы хуже было? Нет. А у нас с какого-то момента нашего союзного строительства и евразэсовского здесь все пошло вниз. Год за годом... И со времен, когда вокруг Владимира Владимировича образовались прагматики, рыночники, они считали: проживем без всех, Беларусь нам не нужна, будем потихоньку ее прессовать, экономика у них хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее", - возмутился белорусский президент.