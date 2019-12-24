В посольстве США назвали сроки прибытия нового посла в Россию

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новый посол США Джон Салливан прибудет в Россию ориентировочно в начале января, заявила РИА Новости пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекка Росс.
"Мы ждем окончательного подтверждения даты его прибытия, но это точно будет после (новогодних - ред.) праздников", - сказала она.
20 декабря, 08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что привел к присяге нового посла в Москве Джона Салливана. Сенат США 12 декабря утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на эту новую должность.