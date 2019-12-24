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В посольстве США назвали сроки прибытия нового посла в Россию
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РИА Новости

В посольстве США назвали сроки прибытия нового посла в Россию

16:57 24.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Салливан
Джон Салливан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новый посол США Джон Салливан прибудет в Россию ориентировочно в начале января, заявила РИА Новости пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекка Росс.
"Мы ждем окончательного подтверждения даты его прибытия, но это точно будет после (новогодних - ред.) праздников", - сказала она.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
20 декабря, 08:53
Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что привел к присяге нового посла в Москве Джона Салливана. Сенат США 12 декабря утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на эту новую должность.
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Джон СалливанПосольство США в РФРоссияСШАВ мире
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