В Северодвинске вынесли приговор убийце подростка, защитившего мать

Трагедия произошла в мае 2017 года: в ходе застолья со спиртным сосед по коммунальной квартире начал избивать мать мальчика гантелей и бить ножом. Подросток попытался защитить мать, однако сам получил три удара гантелей. В тяжелом состоянии 15-летнего мальчика отвезли сначала в местную больницу, затем перевели в Архангельск и потом в Москву. После года в коме ребенок скончался. Посмертно он получил орден Мужества.