В Северодвинске вынесли приговор убийце подростка, защитившего мать

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Суд в Северодвинске приговорил убийцу подростка, защитившего мать и скончавшегося позже от тяжелых травм в больнице, к 20 годам и 6 месяцам колонии особого режима, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Трагедия произошла в мае 2017 года: в ходе застолья со спиртным сосед по коммунальной квартире начал избивать мать мальчика гантелей и бить ножом. Подросток попытался защитить мать, однако сам получил три удара гантелей. В тяжелом состоянии 15-летнего мальчика отвезли сначала в местную больницу, затем перевели в Архангельск и потом в Москву. После года в коме ребенок скончался. Посмертно он получил орден Мужества.
Когда мальчик еще был жив, преступника, 36-летнего Романа Пронина, приговорили за покушение на убийство к 14,5 годам колонии особого режима. Впоследствии приговор отменили и предъявили новое обвинение по статье "убийство".
В ходе следствия Пронин отказался признать себя виновным и утверждал, что мальчика якобы убили "другие лица". Экспертиза показала его вменяемость.
"Приговором суда Пронину назначено наказание в виде 20,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1,8 миллиона рублей", - сказала Петренко.
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