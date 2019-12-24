Эксперт не считает слова Лукашенко антироссийскими заявлениями

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Слова президента Белоруссии Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России - привычная позиция торга Минска, который хочет получить от Москвы компенсацию за налоговый маневр, это просто вынесение на публичное обозрение диалога лидеров двух стран, который идет в закрытом режиме, считает доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш.

Лукашенко в интервью "Эхо Москвы" заявил, что время с принятием конституции Союзного государства России и Белоруссии из-за России ушло и создание союза "сверху" может вызвать вспышку недовольства в обществе. Кроме этого, он сказал, что при отсутствии договоренностей с РФ в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу. Также Лукашенко заявил, что тема открытия военной базы ВВС РФ в Белоруссии была с российской стороны "болтовней, не знаю, кому нужной".

"Это не антироссийские заявления, а заявления той же позиции торга. Они совершенно не выходят за пределы традиционного торга между Белоруссией и Россией. Это довольно привычный жанр. Были времена похуже, были получше. Сейчас же возникает нерешенный вопрос достаточно высокой конфронтации из-за российского налогового маневра, в силу которого Белоруссия теряет и деньги за так называемую перетаможку, и недополучает скидки на цену на газ, за счет чего она рассчитывает прикрыть потери от перетаможки", - сказал Коктыш РИА Новости.

Как отметил эксперт, из-за налогового маневра России Минск теряет от 1 до 1,5 миллиардов долларов в год, которыми "не каждый политик будет бросаться, особенно такой хваткий, как Александр Григорьевич".

"Естественно, это торг - торг по поводу этих ресурсов, который вовлекает весь набор аргументов. Но, опять же, этот торг в итоге с целью договориться, а не с целью рассориться", - добавил он.

При этом Коктыш полагает, что заявления Лукашенко являются ответом на слова российского президента Владимира Путина о том, что предоставление дотаций Белоруссии в виде снижения цен на газ для этой страны со стороны России, до тех пор пока не решены вопросы союзного строительства между двумя государствами, было бы ошибочным решением.

"Позиция каждой из сторон понятна. Александр Григорьевич отвечает таким образом на заявление Путина, которое было сделано во время прямой линии, когда Путин сказал, что дотировать Беларусь при сегодняшней степени интеграции в Союзном государстве не очень разумно, потому что Смоленская область самая дотируемая. Александр Григорьевич отвечает на эту реплику Путина. Это диалог поверх голов. Это не отдельное политическое заявление, это не какой бы то ни было судьбоносный поворот. Это просто вынесение на публичное обозрение части диалога двух президентов, то, что по факту происходит в закрытом режиме. Мы и так знаем, что там ожесточенно торг идет", - пояснил собеседник агентства.

При этом в своем интервью белорусский лидер отметил, что Белоруссию волнует, кто будет управлять Россией после 2024 года, две страны очень близки и без планов интеграции. Он также пообещал в случае переизбрания президентом Белоруссии в 2020 году реализовывать все "дорожные карты" по интеграции с РФ.

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году и в 2020 году - по 400 миллионов долларов. Минск рассчитывает на получение компенсации от РФ за налоговый маневр. Но пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов заявлял, что "потери" бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым.