Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-12-24T16:51+0300
https://ria.ru/20191224/1562789170.html
Эксперт не считает слова Лукашенко антироссийскими заявлениями
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/46/1561064646_0:24:2000:1149_1036x0_80_0_0_6aa49d1d5772059c9a53a09ffe871644.jpg
РИА Новости

Эксперт не считает слова Лукашенко антироссийскими заявлениями

16:51 24.12.2019
334
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России - привычная позиция торга Минска, который хочет получить от Москвы компенсацию за налоговый маневр, это просто вынесение на публичное обозрение диалога лидеров двух стран, который идет в закрытом режиме, считает доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш.
Лукашенко в интервью "Эхо Москвы" заявил, что время с принятием конституции Союзного государства России и Белоруссии из-за России ушло и создание союза "сверху" может вызвать вспышку недовольства в обществе. Кроме этого, он сказал, что при отсутствии договоренностей с РФ в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу. Также Лукашенко заявил, что тема открытия военной базы ВВС РФ в Белоруссии была с российской стороны "болтовней, не знаю, кому нужной".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
16:39Союзное государство
Лукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию
"Это не антироссийские заявления, а заявления той же позиции торга. Они совершенно не выходят за пределы традиционного торга между Белоруссией и Россией. Это довольно привычный жанр. Были времена похуже, были получше. Сейчас же возникает нерешенный вопрос достаточно высокой конфронтации из-за российского налогового маневра, в силу которого Белоруссия теряет и деньги за так называемую перетаможку, и недополучает скидки на цену на газ, за счет чего она рассчитывает прикрыть потери от перетаможки", - сказал Коктыш РИА Новости.
Как отметил эксперт, из-за налогового маневра России Минск теряет от 1 до 1,5 миллиардов долларов в год, которыми "не каждый политик будет бросаться, особенно такой хваткий, как Александр Григорьевич".
"Естественно, это торг - торг по поводу этих ресурсов, который вовлекает весь набор аргументов. Но, опять же, этот торг в итоге с целью договориться, а не с целью рассориться", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
15:48
Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию
При этом Коктыш полагает, что заявления Лукашенко являются ответом на слова российского президента Владимира Путина о том, что предоставление дотаций Белоруссии в виде снижения цен на газ для этой страны со стороны России, до тех пор пока не решены вопросы союзного строительства между двумя государствами, было бы ошибочным решением.
"Позиция каждой из сторон понятна. Александр Григорьевич отвечает таким образом на заявление Путина, которое было сделано во время прямой линии, когда Путин сказал, что дотировать Беларусь при сегодняшней степени интеграции в Союзном государстве не очень разумно, потому что Смоленская область самая дотируемая. Александр Григорьевич отвечает на эту реплику Путина. Это диалог поверх голов. Это не отдельное политическое заявление, это не какой бы то ни было судьбоносный поворот. Это просто вынесение на публичное обозрение части диалога двух президентов, то, что по факту происходит в закрытом режиме. Мы и так знаем, что там ожесточенно торг идет", - пояснил собеседник агентства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15:32Союзное государство
Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья", считает Лукашенко
При этом в своем интервью белорусский лидер отметил, что Белоруссию волнует, кто будет управлять Россией после 2024 года, две страны очень близки и без планов интеграции. Он также пообещал в случае переизбрания президентом Белоруссии в 2020 году реализовывать все "дорожные карты" по интеграции с РФ.
Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году и в 2020 году - по 400 миллионов долларов. Минск рассчитывает на получение компенсации от РФ за налоговый маневр. Но пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов заявлял, что "потери" бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
15:16Союзное государство
Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах. Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
14:21
Лукашенко призвал Россию помнить о братстве восточнославянских народов
3200025
Обсудить 3
Союзное государствоКирилл КоктышМИД РФМГИМОМоскваБелоруссия
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал акции протеста против интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт объяснил разнонаправленность заявлений Лукашенко по России
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Лукашенко заявил, что Белоруссия не пропустит "танки на Москву"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья", считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко хотел бы встретиться с Путиным "за рюмкой водки"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил России продавать газ за рубли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко заявил, что Россия каждый год прессует Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский
Новые власти, старые грабли: главные события на Украине в 2019 году
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Адвокат экс-беркутовцев опроверг сообщения об их подготовке к обмену
Джон Салливан
В посольстве США назвали сроки прибытия нового посла в Россию
Коктейли
Стоматолог назвал пять самых опасных для зубов напитков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссию волнует, кто будет управлять Россией, заявил Лукашенко
Кадр из сериала Ведьмак
Создательница "Ведьмака" ответила на критику сериала
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп прокомментировал обещанный "рождественский сюрприз" от КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
Лента новостейМолния