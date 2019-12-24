Адвокат экс-беркутовцев опроверг сообщения об их подготовке к обмену

КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Адвокат экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о "евромайдане" Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене его подзащитных, передает во вторник агентство Адвокат экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о "евромайдане" Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене его подзащитных, передает во вторник агентство УНИАН

Ранее правозащитник Валентин Рыбин сообщил, что украинская сторона отказывается включать в список обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом троих экс-сотрудников спецподразделения "Беркут".

"Решко назвал "мифом" информацию СМИ о том, что якобы готовится обмен экс-"беркутовцев" на украинских пленных", - говорится в сообщении.

Он отметил, что к нему и к его коллегам по поводу обмена никто не обращался и ничего не предлагал, также он не обсуждал этот вопрос со своими подзащитными.

Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года.