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Адвокат экс-беркутовцев опроверг сообщения об их подготовке к обмену
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РИА Новости

Адвокат экс-беркутовцев опроверг сообщения об их подготовке к обмену

16:50 24.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Адвокат экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о "евромайдане" Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене его подзащитных, передает во вторник агентство УНИАН.
Ранее правозащитник Валентин Рыбин сообщил, что украинская сторона отказывается включать в список обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом троих экс-сотрудников спецподразделения "Беркут".
Киев
14:00
Адвокат: Киев отказывается включить в списки на обмен экс-беркутовцев
"Решко назвал "мифом" информацию СМИ о том, что якобы готовится обмен экс-"беркутовцев" на украинских пленных", - говорится в сообщении.
Он отметил, что к нему и к его коллегам по поводу обмена никто не обращался и ничего не предлагал, также он не обсуждал этот вопрос со своими подзащитными.
Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
15:22
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Валентин РыбинДонбассВиктор ЯнуковичБорис ГрызловКиевВ мире
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