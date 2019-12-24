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Стоматолог назвал пять самых опасных для зубов напитков
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РИА Новости

Стоматолог назвал пять самых опасных для зубов напитков

16:46 24.12.2019 (обновлено: 19:57 24.12.2019)
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CC0 / burst.shopify.com / Коктейли
Коктейли
CC0 / burst.shopify.com /
Коктейли. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врач-стоматолог из Лондона Кристофер Орр рассказал, какие алкогольные напитки наиболее опасны для здоровья зубов. Об этом пишет The Sun.
По словам специалиста, наибольший вред зубам наносят газированные напитки. Они разрушают зубную эмаль из-за высокой кислотности и большого содержания сахара.
Врач призвал употреблять любые газированные напитки с интервалом в полчаса. Именно столько времени нужно для выработки естественной защиты организма — слюны.
"Когда вы потягиваете напиток на протяжении нескольких часов, как это бывает на рождественских вечеринках, у вашего организма не остается шансов на это (выработку слюны. — Прим. ред.)", — объяснил Орр.
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Он отметил, что вредны не только безалкогольные напитки, но и любые игристые вина, например шампанское и просекко.
"PH-уровень у разных вин разный, <…> но самые кислотные вина — белые", — подчеркнул доктор.
Стоматолог добавил, что зубам серьезно вредят любые сладкие розовые вина, а также коктейли на основе газировки и крепкого алкоголя.
Чтобы сохранить эмаль, врач призвал пить эти напитки через трубочку и между глотками ополаскивать рот водой.
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Кристофер ОррЗдоровье - ОбществоЛондонОбщество
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