Стоматолог назвал пять самых опасных для зубов напитков

По словам специалиста, наибольший вред зубам наносят газированные напитки. Они разрушают зубную эмаль из-за высокой кислотности и большого содержания сахара.

Врач призвал употреблять любые газированные напитки с интервалом в полчаса. Именно столько времени нужно для выработки естественной защиты организма — слюны.

"Когда вы потягиваете напиток на протяжении нескольких часов, как это бывает на рождественских вечеринках, у вашего организма не остается шансов на это (выработку слюны. — Прим. ред.)", — объяснил Орр.

Он отметил, что вредны не только безалкогольные напитки, но и любые игристые вина, например шампанское и просекко.

"PH-уровень у разных вин разный, <…> но самые кислотные вина — белые", — подчеркнул доктор.

Стоматолог добавил, что зубам серьезно вредят любые сладкие розовые вина, а также коктейли на основе газировки и крепкого алкоголя.