Лукашенко прокомментировал акции протеста против интеграции с Россией

Он подчеркнул, что понимает протестующих. "И я их понимаю. Я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться. Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики. Кто-то там подсказал, проплатил, фонды им (деньги – ред.) дают, они неплохо живут, как я говорил. Это делается не ради того, чтобы защитить суверенитет. Потому что они прекрасно понимают, что я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ. Самым главным защитником суверенитета и независимости является президент Белоруссии, потому что он отвечает по конституции за это", — подчеркнул Лукашенко.