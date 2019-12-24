Лукашенко прокомментировал акции протеста против интеграции с Россией

МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции против углубления интеграции с РФ не являются массовыми, и белорусская оппозиция прекрасно понимает, что глава государства является гарантом сохранения суверенитета республики.
"Не надо говорить, что это такие массовые акции. Выходили на проспект Победителей, проспект Независимости, где огромная масса народа идет. Четыреста человек – это ядро оппозиции - поднимали флаги. И в СМИ кажется, что огромное количество народу: нет, это обычные люди, кто на работу шел, кто с работы, кто в магазин", — заявил Лукашенко во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Он подчеркнул, что понимает протестующих. "И я их понимаю. Я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться. Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики. Кто-то там подсказал, проплатил, фонды им (деньги – ред.) дают, они неплохо живут, как я говорил. Это делается не ради того, чтобы защитить суверенитет. Потому что они прекрасно понимают, что я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ. Самым главным защитником суверенитета и независимости является президент Белоруссии, потому что он отвечает по конституции за это", — подчеркнул Лукашенко.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах. Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов. Белорусская оппозиция, недовольная планами властей по углублению интеграции с РФ, выводит на протестные акции в центр Минска своих сторонников.