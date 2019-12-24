Создательница "Ведьмака" ответила на критику сериала

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Создательница "Ведьмака" Лорен Хиссрич прокомментировала в твиттере негативные отзывы кинокритиков в адрес сериала.
Женщина заявила, что ее не интересует мнение "профессиональных" критиков, которые посмотрели одну серию и решили пропустить остальные.
По ее словам, она придает значение только отзывам фанатов сериала, которые посмотрели весь сезон за один день и уже готовятся его пересматривать.
Один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак" вышел на стриминговой платформе Netflix 20 декабря. В фэнтези-шоу, основанном на серии романов польского писателя Анджея Сапковского, рассказывается об охотнике за сверхъестественным — Геральте из Ривии.