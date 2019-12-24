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Культура
2019-12-24T19:59+0300
https://ria.ru/20191224/1562788317.html
Создательница "Ведьмака" ответила на критику сериала
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РИА Новости

Создательница "Ведьмака" ответила на критику сериала

16:40 24.12.2019 (обновлено: 19:59 24.12.2019)
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© NetFlix (2019) Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019)
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Создательница "Ведьмака" Лорен Хиссрич прокомментировала в твиттере негативные отзывы кинокритиков в адрес сериала.
Женщина заявила, что ее не интересует мнение "профессиональных" критиков, которые посмотрели одну серию и решили пропустить остальные.
По ее словам, она придает значение только отзывам фанатов сериала, которые посмотрели весь сезон за один день и уже готовятся его пересматривать.
Один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак" вышел на стриминговой платформе Netflix 20 декабря. В фэнтези-шоу, основанном на серии романов польского писателя Анджея Сапковского, рассказывается об охотнике за сверхъестественным — Геральте из Ривии.
Кадр из сериала Ведьмак
22 декабря, 08:00Культура
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КультураКино и сериалыNetflix
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