Создательница "Ведьмака" ответила на критику сериала

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Создательница "Ведьмака" Лорен Хиссрич прокомментировала в Создательница "Ведьмака" Лорен Хиссрич прокомментировала в твиттере негативные отзывы кинокритиков в адрес сериала.

Женщина заявила, что ее не интересует мнение "профессиональных" критиков, которые посмотрели одну серию и решили пропустить остальные.

По ее словам, она придает значение только отзывам фанатов сериала, которые посмотрели весь сезон за один день и уже готовятся его пересматривать.