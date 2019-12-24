Сирийская армия сообщила об освобождении более 40 деревень в Идлибе

"Генштаб армии и ВС Сирии подчеркивает намерение завершить очистку провинции Идлиб от террористов и их покровителей и в то же время намерение сохранить жизни мирных жителей, и призывает находиться дальше от мест, где есть боевики, и быстро покинуть эти районы и перейти в районы, где находится сирийская правительственная армия", - говорится в заявлении.