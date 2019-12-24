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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T16:40+0300
https://ria.ru/20191224/1562788263.html
Сирийская армия сообщила об освобождении более 40 деревень в Идлибе
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РИА Новости

Сирийская армия сообщила об освобождении более 40 деревень в Идлибе

16:40 24.12.2019
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб. Архивное фото
ДАМАСК, 24 дек - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил во вторник об освобождении более чем 40 деревень в провинции Идлиб от террористов в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения.
"За несколько предыдущих дней наши храбрые военные очистили более 320 квадратных километров и прогнали из Идлиба боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация) и других террористических группировок, освобождено более 40 деревень и сел", - говорится в опубликованном гостелеканалом Ikhbariya заявлении генштаба. Операция в Идлибе началась 19 декабря.
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В списке освобожденных деревень стратегически важные пункты, например, деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, удерживаемого боевиками с 2012 года.
"Генштаб армии и ВС Сирии подчеркивает намерение завершить очистку провинции Идлиб от террористов и их покровителей и в то же время намерение сохранить жизни мирных жителей, и призывает находиться дальше от мест, где есть боевики, и быстро покинуть эти районы и перейти в районы, где находится сирийская правительственная армия", - говорится в заявлении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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