Сирийская армия сообщила об освобождении более 40 деревень в Идлибе

"За несколько предыдущих дней наши храбрые военные очистили более 320 квадратных километров и прогнали из Идлиба боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация) и других террористических группировок, освобождено более 40 деревень и сел", - говорится в опубликованном гостелеканалом Ikhbariya заявлении генштаба. Операция в Идлибе началась 19 декабря.
В списке освобожденных деревень стратегически важные пункты, например, деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, удерживаемого боевиками с 2012 года.
"Генштаб армии и ВС Сирии подчеркивает намерение завершить очистку провинции Идлиб от террористов и их покровителей и в то же время намерение сохранить жизни мирных жителей, и призывает находиться дальше от мест, где есть боевики, и быстро покинуть эти районы и перейти в районы, где находится сирийская правительственная армия", - говорится в заявлении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.