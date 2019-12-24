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Теплоснабжение
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"Совет рынка" оштрафовал "Русгидро" и "Квадру" за просрочку ввода ТЭЦ
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РИА Новости

"Совет рынка" оштрафовал "Русгидро" и "Квадру" за просрочку ввода ТЭЦ

16:36 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наблюдательный совет ассоциации "НП Совет рынка" (регулятора энергорынков в РФ) принял решение, как и месяцем ранее, оштрафовать компании "Квадра" и "Русгидро" за просрочку ввода в эксплуатацию энергоблока Воронежской ТЭЦ-1 и Зарамагской ГЭС-1, говорится в сообщении ассоциации.
Станции строятся по договору предоставления мощности (ДПМ), который гарантирует окупаемость инвестиций, но за просрочки ввода по нему начисляются штрафы.
"Русгидро" строит Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 342 МВ в Северной Осетии. Станция должна была быть введена в строй до 1 января. Соответственно, ранее ассоциация уже штрафовала компанию, при этом сумму штрафов "Совет рынка" не раскрывает. В ноябре сообщалось, что "Русгидро" планирует запустить Зарамагскую ГЭС-1 в декабре.
Строительство энергоблока ПГУ-223 МВт на Воронежской ТЭЦ-1 "Квадры" ведется также по программе ДПМ. В сентябре газета "Коммерсант" сообщала, что "Квадра" согласовала с "Советом рынка" схему рассрочки выплаты штрафов за задержку вводов новых энергоблоков на этой, а также на Алексинской ТЭЦ.
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ТеплоснабжениеКвадра - Генерирующая компанияРусГидроРоссия
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