"Совет рынка" оштрафовал "Русгидро" и "Квадру" за просрочку ввода ТЭЦ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наблюдательный совет ассоциации "НП Совет рынка" (регулятора энергорынков в РФ) принял решение, как и месяцем ранее, оштрафовать компании " Наблюдательный совет ассоциации "НП Совет рынка" (регулятора энергорынков в РФ) принял решение, как и месяцем ранее, оштрафовать компании " Квадра " и " Русгидро " за просрочку ввода в эксплуатацию энергоблока Воронежской ТЭЦ-1 и Зарамагской ГЭС-1, говорится в сообщении ассоциации.

Станции строятся по договору предоставления мощности (ДПМ), который гарантирует окупаемость инвестиций, но за просрочки ввода по нему начисляются штрафы.

"Русгидро" строит Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 342 МВ в Северной Осетии. Станция должна была быть введена в строй до 1 января. Соответственно, ранее ассоциация уже штрафовала компанию, при этом сумму штрафов "Совет рынка" не раскрывает. В ноябре сообщалось, что "Русгидро" планирует запустить Зарамагскую ГЭС-1 в декабре.