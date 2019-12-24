Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T16:34+0300
https://ria.ru/20191224/1562787229.html
Глава города на Урале отозвала иск к депутату за критику
https://cdn25.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_6eab40c7f8239b58a4f7c1709b7f8b9b.jpg
РИА Новости

Глава города на Урале отозвала иск к депутату за критику

16:34 24.12.2019
85
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава Верхнеуфалейского городского округа в Челябинской области Вера Ускова отозвала из суда свое исковое заявление о взыскании 100 тысяч рублей с депутата местного собрания депутатов за критические высказывания в отношении нее в соцсети, сообщается во вторник в материалах на сайте Верхнеуфалейского горсуда.
Как сообщали РИА Новости в суде, глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова подала исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, рассмотрение иска назначено на 24 декабря. Ответчиком выступал депутат местного собрания депутатов Евгений Савельев. Уточнялось, что Ускова просила взыскать с депутата в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей. По данным суда, глава городского округа считает, что Савельев распространил в социальной сети "Одноклассники.ру" сведения, порочащие ее честь и достоинство.
Российские рубли
15 октября, 09:18
На Урале власти выделят 45 млн рублей аварийному дому с упрямыми жильцами
"Истец отказался от иска, и отказ принят судом. Производство по делу прекращено", - сообщается на сайте суда.
Местные СМИ уточняли, что Савельев написал в соцсети о коммунальных авариях, которые произошли в Верхнем Уфалее осенью, обвиняя главу в беспомощности как управленца, а также сообщил о том, что проголосовал против повышения главе заработной платы, считая это неоправданным.
В Верхнем Уфалее 21 сентября сломался насос большой мощности, который обеспечивал водоснабжение города. Временно были установлены два насоса меньшей мощности, но этого не хватало, чтобы доставить воду на верхние этажи жилых домов. Губернатор Алексей Текслер тогда жестко высказался о случившемся, отметив, что "это ситуация безответственного поведения местных властей, до руководства области вовремя не донесли масштаб сложившейся ситуации".
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
11 апреля, 09:12
Глава Приангарья подал в суд на думу города Иркутска
100000
Обсудить 0
Вера УсковаАлексей ТекслерВерхний УфалейЧелябинскПроисшествия
Рекомендуем
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность торговцев оружием и боеприпасами в Нижнем Тагиле
На Урале ликвидировали нелегальный канал продажи оружия и боеприпасов
Угольный терминал в Подъяпольском Шкотовского района Приморья
В Приморье проверят работу угольного терминала "Порт Вера"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Ставрополья подозревают в публичном оправдании терроризма
Пшеничное поле в начале зимы
Эксперты рассказали о состоянии озимых посевов
Владимир Корнилов
Экс-главу фракции ЕР в гордуме Переславля обвинили в убийстве
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев: Россия способна эффективно решать задачи в области обороны
Сотрудник полиции
Полиция проверит заявление уфимца о том, что его избили полицейские
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Адвокат экс-беркутовцев опроверг сообщения об их подготовке к обмену
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт не считает слова Лукашенко антироссийскими заявлениями
сталин
В Балахне вывесили плакат со Сталиным и подписью "I'll be back"
Коктейли
Стоматолог назвал пять самых опасных для зубов напитков
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Бежавший из России фигурант "болотного дела" заочно получил срок
Twitter
Twitter откажется от анимированных изображений ради эпилептиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
Лента новостейМолния