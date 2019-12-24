Глава города на Урале отозвала иск к депутату за критику

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава Глава Верхнеуфалейского городского округа в Челябинской области Вера Ускова отозвала из суда свое исковое заявление о взыскании 100 тысяч рублей с депутата местного собрания депутатов за критические высказывания в отношении нее в соцсети, сообщается во вторник в материалах на сайте Верхнеуфалейского горсуда.

Как сообщали РИА Новости в суде, глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова подала исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, рассмотрение иска назначено на 24 декабря. Ответчиком выступал депутат местного собрания депутатов Евгений Савельев. Уточнялось, что Ускова просила взыскать с депутата в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей. По данным суда, глава городского округа считает, что Савельев распространил в социальной сети "Одноклассники.ру" сведения, порочащие ее честь и достоинство.

"Истец отказался от иска, и отказ принят судом. Производство по делу прекращено", - сообщается на сайте суда.

Местные СМИ уточняли, что Савельев написал в соцсети о коммунальных авариях, которые произошли в Верхнем Уфалее осенью, обвиняя главу в беспомощности как управленца, а также сообщил о том, что проголосовал против повышения главе заработной платы, считая это неоправданным.