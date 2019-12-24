Глава города на Урале отозвала иск к депутату за критику

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава Верхнеуфалейского городского округа в Челябинской области Вера Ускова отозвала из суда свое исковое заявление о взыскании 100 тысяч рублей с депутата местного собрания депутатов за критические высказывания в отношении нее в соцсети, сообщается во вторник в материалах на сайте Верхнеуфалейского горсуда.
Как сообщали РИА Новости в суде, глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова подала исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, рассмотрение иска назначено на 24 декабря. Ответчиком выступал депутат местного собрания депутатов Евгений Савельев. Уточнялось, что Ускова просила взыскать с депутата в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей. По данным суда, глава городского округа считает, что Савельев распространил в социальной сети "Одноклассники.ру" сведения, порочащие ее честь и достоинство.
"Истец отказался от иска, и отказ принят судом. Производство по делу прекращено", - сообщается на сайте суда.
Местные СМИ уточняли, что Савельев написал в соцсети о коммунальных авариях, которые произошли в Верхнем Уфалее осенью, обвиняя главу в беспомощности как управленца, а также сообщил о том, что проголосовал против повышения главе заработной платы, считая это неоправданным.
В Верхнем Уфалее 21 сентября сломался насос большой мощности, который обеспечивал водоснабжение города. Временно были установлены два насоса меньшей мощности, но этого не хватало, чтобы доставить воду на верхние этажи жилых домов. Губернатор Алексей Текслер тогда жестко высказался о случившемся, отметив, что "это ситуация безответственного поведения местных властей, до руководства области вовремя не донесли масштаб сложившейся ситуации".
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