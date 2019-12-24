В Приморье проверят работу угольного терминала "Порт Вера"

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор проверяют работу угольного терминала "Порт Вера" в Приморье, где на видео попало масштабное распространение угольной пыли, сообщает администрация края.
В соцсетях распространился видеоролик, снятый с акватории. На нем видно масштабное распространение угольной пыли с берега в море. Автор видео сообщает, что оно снято в поселке Подъяпольское.
"Соблюдение экологических норм работы угольного терминала в Шкотовском районе Приморья внепланово проверили прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор... Поводом для внеочередной проверки послужили обращения приморцев и появившаяся в интернете информация об угольной пыли вблизи порта. В ходе системного мониторинга установлены факты возможного пыления при перевалке угля в "Порту Вера", - говорится в сообщении.
По словам и.о. находкинского транспортного прокурора Ивана Ковалева, в ходе проверки отобраны пробы воздуха и воды в районе угольного терминала.
"По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении компании - стивидора", – сказал Ковалев.
Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами. В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.
В начале декабря была приостановлена работа компании "Порт Восточные ворота – Приморский завод" в Находке до устранения нарушений экологических норм.