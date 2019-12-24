В Приморье проверят работу угольного терминала "Порт Вера"

В соцсетях распространился видеоролик, снятый с акватории. На нем видно масштабное распространение угольной пыли с берега в море. Автор видео сообщает, что оно снято в поселке Подъяпольское.

"Соблюдение экологических норм работы угольного терминала в Шкотовском районе Приморья внепланово проверили прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор... Поводом для внеочередной проверки послужили обращения приморцев и появившаяся в интернете информация об угольной пыли вблизи порта. В ходе системного мониторинга установлены факты возможного пыления при перевалке угля в "Порту Вера", - говорится в сообщении.

Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами. В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.