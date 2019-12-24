Патрушев: Россия способна эффективно решать задачи в области обороны

"Важно подчеркнуть, что мы сегодня обладаем современным оружием, научились им пользоваться, делаем это эффективно. При этом расходуем минимальное количество средств", - сказал Патрушев журналистам после расширенной коллегии Минобороны РФ в национальном центре управления обороной в Москве.

"В начале века и в 90-х годах прошлого века, наоборот, у нас были очень серьезные проблемы с обороной. Сегодня мы полностью уверены, что те задачи, которые поставлены в области обороны и безопасности, будут решены. Сделаем это эффективно", - добавил он.