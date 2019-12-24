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Патрушев: Россия способна эффективно решать задачи в области обороны
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РИА Новости

Патрушев: Россия способна эффективно решать задачи в области обороны

16:28 24.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия обладает современным оружием, научилась им пользоваться и способна эффективно решать задачи в области обороны и безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Важно подчеркнуть, что мы сегодня обладаем современным оружием, научились им пользоваться, делаем это эффективно. При этом расходуем минимальное количество средств", - сказал Патрушев журналистам после расширенной коллегии Минобороны РФ в национальном центре управления обороной в Москве.
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"В начале века и в 90-х годах прошлого века, наоборот, у нас были очень серьезные проблемы с обороной. Сегодня мы полностью уверены, что те задачи, которые поставлены в области обороны и безопасности, будут решены. Сделаем это эффективно", - добавил он.
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Совет Безопасности РФНиколай ПатрушевРоссияБезопасность
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