Бежавший из России фигурант "болотного дела" заочно получил срок

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник заочно приговорил к 2,5 годам колонии фигуранта Замоскворецкий суд Москвы во вторник заочно приговорил к 2,5 годам колонии фигуранта "болотного дела" Дмитрия Бученкова, который сбежал из-под домашнего ареста и уехал за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Бученков скрылся год назад и, по данным СМИ, получил политическое убежище в Литве. После этого российский суд объявил его в розыск и приостановил рассмотрение уголовного дела.

"Путем частичного сложения Бученкову назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

По данным следствия, мужчина участвовал в массовых беспорядках и в драках с полицейскими, при этом виновным он себя не признает. Защита обвиняемого утверждает, что в день беспорядков Бученкова не было в Москве и у него есть алиби.