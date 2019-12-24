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Бежавший из России фигурант "болотного дела" заочно получил срок
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РИА Новости

Бежавший из России фигурант "болотного дела" заочно получил срок

16:28 24.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник заочно приговорил к 2,5 годам колонии фигуранта "болотного дела" Дмитрия Бученкова, который сбежал из-под домашнего ареста и уехал за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Бученков скрылся год назад и, по данным СМИ, получил политическое убежище в Литве. После этого российский суд объявил его в розыск и приостановил рассмотрение уголовного дела.
"Путем частичного сложения Бученкову назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
По данным следствия, мужчина участвовал в массовых беспорядках и в драках с полицейскими, при этом виновным он себя не признает. Защита обвиняемого утверждает, что в день беспорядков Бученкова не было в Москве и у него есть алиби.
Здание Московского городского суда. Архивное фото.
25 октября 2018, 18:53
В Москве оправдали фигуранта "болотного дела" по обвинению в убийстве
В массовых беспорядках на Болотной площади, которые произошли в мае 2012 года, пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков - Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев - получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.
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Приговор по "болотному делу"РоссияПроисшествия
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