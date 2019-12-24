Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Если Если Россия решит нарушить суверенитет Белоруссии , она будет втянута в войну с НАТО , Запад сочтет это угрозой себе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

"Что касается Запада. Если Россия, ну вдруг Россия, как у нас тут некоторые говорят, да и у вас, попробует нарушить наш суверенитет, ну вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество, они уже окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они в чем-то будут правы", - заявил Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он рассмотрел вариант, если угроза будет со стороны России. "В этой ситуации, России что, еще одна головная боль нужна? Нет. Россия, конечно, будет действовать аккуратно, осторожно, и угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет плохо, совсем плохо с экономикой, когда людям невозможно будет все это вынести. Единственная причина, пока я у власти. Пока я у власти, это единственная угроза", - сказал он.

"Если с той стороны. Вот представьте на Западе. Ну что такое Западу захватить, мы формы знаем, как можно наклонить страну, Беларусь? Вы понимаете, что это непосредственная угроза уже суверенитету России", - отметил белорусский президент.

Лукашенко сказал, что сегодня Белоруссия выступает форпостом России. Как отметил президент, он сказал это на последних переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. "Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. Задал президенту вопрос: ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут, ну образно. Конечно, танками сегодня не воюют, не с танков начинают, танки потом. Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, ну мы же в сторону не отойдем", - заключил Лукашенко.