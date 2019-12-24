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Союзное государство
2019-12-24T19:33+0300
https://ria.ru/20191224/1562785373.html
Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии

16:27 24.12.2019 (обновлено: 19:33 24.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Если Россия решит нарушить суверенитет Белоруссии, она будет втянута в войну с НАТО, Запад сочтет это угрозой себе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Что касается Запада. Если Россия, ну вдруг Россия, как у нас тут некоторые говорят, да и у вас, попробует нарушить наш суверенитет, ну вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество, они уже окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они в чем-то будут правы", - заявил Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Он рассмотрел вариант, если угроза будет со стороны России. "В этой ситуации, России что, еще одна головная боль нужна? Нет. Россия, конечно, будет действовать аккуратно, осторожно, и угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет плохо, совсем плохо с экономикой, когда людям невозможно будет все это вынести. Единственная причина, пока я у власти. Пока я у власти, это единственная угроза", - сказал он.
"Если с той стороны. Вот представьте на Западе. Ну что такое Западу захватить, мы формы знаем, как можно наклонить страну, Беларусь? Вы понимаете, что это непосредственная угроза уже суверенитету России", - отметил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Лукашенко сказал, что сегодня Белоруссия выступает форпостом России. Как отметил президент, он сказал это на последних переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. "Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. Задал президенту вопрос: ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут, ну образно. Конечно, танками сегодня не воюют, не с танков начинают, танки потом. Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, ну мы же в сторону не отойдем", - заключил Лукашенко.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Как заявил в пятницу, по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15:49Союзное государство
Лукашенко пообещал выполнить "дорожные карты" с Россией
195410011179
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоНАТОВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
похоже, он и на полпреда в Западном федеральном округе уже не тянет...
24 декабря, 16:29
Василий П.
801612013
Давно не в порядке... Белорусов давно пора спасать от ........ украинского сценария и ... руководства.
24 декабря, 16:35
TTut_en
90213011
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