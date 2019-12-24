Лукашенко и Путин не будут поднимать тему наднациональных органов

Лукашенко уточнил, что 30 отраслевых "дорожных карт" по интеграции касаются в основном экономических вопросов - таможня, экономика, защита рынка и так далее. "Планы тех путей, по которым мы уже движемся. Основа - экономика. Ну и оборона, дипломатия, мы же тоже этим занимаемся, чем и отличаемся от ЕАЭС. А 31-я карта - это план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами", - пояснил он.

Вместе с тем, по словам белорусского президента, эта тема исключена из повестки дня проходящих в настоящее время переговоров по углублению белорусско-российской интеграции. "Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи (на переговорах с Путиным – ред.). Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство, недавно прочитал, Дмитрий Анатольевич (Медведев, премьер РФ – ред.) об этом снова высказался. Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент. Дословно в Питере, когда мы остались: слушайте, что мы снова с этой 31-й картой, мы же с президентом Беларуси договорились, мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и так далее?" – рассказал о переговорах с Путиным глава белорусского государства.