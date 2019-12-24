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Союзное государство
2019-12-24T16:25+0300
https://ria.ru/20191224/1562785258.html
Лукашенко и Путин не будут поднимать тему наднациональных органов
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РИА Новости

Лукашенко и Путин не будут поднимать тему наднациональных органов

16:25 24.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Архивное фото
МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным пока не поднимать тему создания наднациональных органов двух стран.
"Есть так называемая 31-я карта ("дорожная карта" по углублению интеграции Белоруссии и РФ – ред.). Это - план строительства наднациональных органов. Парламент возможно, президент будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать. Да, в правительстве (России – ред.) попытались увязать. Не знаю только, зачем", - сказал Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы". Текст интервью опубликован на сайте белорусского лидера.
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Лукашенко уточнил, что 30 отраслевых "дорожных карт" по интеграции касаются в основном экономических вопросов - таможня, экономика, защита рынка и так далее. "Планы тех путей, по которым мы уже движемся. Основа - экономика. Ну и оборона, дипломатия, мы же тоже этим занимаемся, чем и отличаемся от ЕАЭС. А 31-я карта - это план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами", - пояснил он.
Вместе с тем, по словам белорусского президента, эта тема исключена из повестки дня проходящих в настоящее время переговоров по углублению белорусско-российской интеграции. "Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи (на переговорах с Путиным – ред.). Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство, недавно прочитал, Дмитрий Анатольевич (Медведев, премьер РФ – ред.) об этом снова высказался. Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент. Дословно в Питере, когда мы остались: слушайте, что мы снова с этой 31-й картой, мы же с президентом Беларуси договорились, мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и так далее?" – рассказал о переговорах с Путиным глава белорусского государства.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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