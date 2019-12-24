Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T16:19+0300
https://ria.ru/20191224/1562784708.html
Глава Крыма заверил, что экипаж "Норда" получит альтернативное судно
https://cdn22.img.ria.ru/images/155784/73/1557847384_0:0:2892:1627_1036x0_80_0_0_165c9d198c5762597376a2c2f5e87c91.jpg
РИА Новости

Глава Крыма заверил, что экипаж "Норда" получит альтернативное судно

16:19 24.12.2019
562
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Судовладелец арестованного Украиной крымского сейнера "Норд" получит альтернативное судно, переговоры о покупке завершены, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов несколько раз встречался с моряками "Норда" и представителями кооператива и обещал помощь в вопросе приобретения нового сейнера. Предполагалось, что средства на покупку траулера (порядка 22 миллионов рублей) выделят из бюджета республики. Было объявлено три конкурса на закупку сейнера, однако пока вопрос по-прежнему не решен, моряки керченского кооператива вынуждены были сменить место работы.
"Решение по конкретному судну принято. С моей стороны было принято решение о выделении средств. Все переговоры по приобретению судна закончены. Сейчас вступили в сам процесс приобретения", - сказал Аксенов.
По его словам, планируется, что судно будет передано судовладельцу в следующем году.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода - в конце октября. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись.
Рыболовецкое судно Норд
18 ноября, 17:38
В МИД не ждут, что Киев в ответ на возвращение кораблей ВМС отдаст "Норд"
2601024
Обсудить 1
Задержание украинскими пограничниками российского судна "Норд"Сергей АксеновАзовское мореСимферопольКрымЭкономика
Рекомендуем
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Обвиняемого в шпионаже Уилана пора отпустить домой, заявила посол США
Журналист Джамаль Хашукджи и его невеста Хатидже Дженгиз
Невеста журналиста Хашукджи считает приговор по его делу неприемлемым
Зал судебных заседаний
В Москве спустя 40 лет пересмотрят приговор православной диссидентке
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Аксенов пока не видит оснований для улучшения отношений с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал акции протеста против интеграции с Россией
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Адвокат экс-беркутовцев опроверг сообщения об их подготовке к обмену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с командующими войсками военных округов и Северным флотом. 24 декабря 2019
Путин встретился с командующими военными округами и Северным флотом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил России продавать газ за рубли
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия сообщила об освобождении более 40 деревень в Идлибе
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Бежавший из России фигурант "болотного дела" заочно получил срок
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Лукашенко и Путин не будут поднимать тему наднациональных органов
Студия информационного агентства и радио Sputnik
В ЕС не стали отвечать на вопрос о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Дамаск
В МИД Сирии назвали причину приостановки переговоров с курдами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
Лента новостейМолния