Глава Крыма заверил, что экипаж "Норда" получит альтернативное судно

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Судовладелец арестованного Украиной крымского сейнера "Норд" получит альтернативное судно, переговоры о покупке завершены, заявил журналистам глава Крыма Судовладелец арестованного Украиной крымского сейнера "Норд" получит альтернативное судно, переговоры о покупке завершены, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов

Ранее Аксенов несколько раз встречался с моряками "Норда" и представителями кооператива и обещал помощь в вопросе приобретения нового сейнера. Предполагалось, что средства на покупку траулера (порядка 22 миллионов рублей) выделят из бюджета республики. Было объявлено три конкурса на закупку сейнера, однако пока вопрос по-прежнему не решен, моряки керченского кооператива вынуждены были сменить место работы.

"Решение по конкретному судну принято. С моей стороны было принято решение о выделении средств. Все переговоры по приобретению судна закончены. Сейчас вступили в сам процесс приобретения", - сказал Аксенов.

По его словам, планируется, что судно будет передано судовладельцу в следующем году.