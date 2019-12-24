Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мещанский суд Мещанский суд Москвы признал виновным участника несанкционированной акции 27 июля Самариддина Раджабова в применении насилия к представителю власти, не опасного для здоровья, передает корреспондент РИА Новости.

"Назначить ему наказание в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. С учетом срока содержания под стражей с 31 июля полностью освободить Раджабова от наказания", — огласила свое решение судья Татьяна Бараковская.

Раджабова освободили из-под стражи в зале суда.

Согласно приговору, подсудимый "совершил угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей", прокурор просил для него 3,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, во время несанкционированного митинга Раджабов кинул бутылку с водой в сторону трех сотрудников полиции.

Один из них в суде рассказал, что услышал звук падающей пластиковой бутылки на асфальт и испугался за жизнь, поскольку "в бутылке могло быть что угодно, например кислота или горючая жидкость".

Свою вину Раджабов не признал, его защита настаивала, что в действиях молодого человека нет состава преступления.