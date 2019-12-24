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Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
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РИА Новости

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

16:16 24.12.2019 (обновлено: 17:28 24.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамариддин Раджабов
Самариддин Раджабов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самариддин Раджабов. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал виновным участника несанкционированной акции 27 июля Самариддина Раджабова в применении насилия к представителю власти, не опасного для здоровья, передает корреспондент РИА Новости.

"Назначить ему наказание в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. С учетом срока содержания под стражей с 31 июля полностью освободить Раджабова от наказания", — огласила свое решение судья Татьяна Бараковская.

Раджабова освободили из-под стражи в зале суда.
Согласно приговору, подсудимый "совершил угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей", прокурор просил для него 3,5 года колонии общего режима.
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По данным следствия, во время несанкционированного митинга Раджабов кинул бутылку с водой в сторону трех сотрудников полиции.
Один из них в суде рассказал, что услышал звук падающей пластиковой бутылки на асфальт и испугался за жизнь, поскольку "в бутылке могло быть что угодно, например кислота или горючая жидкость".
Свою вину Раджабов не признал, его защита настаивала, что в действиях молодого человека нет состава преступления.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Против части задержанных возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторых фигурантов осудили, с других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
50810121
Обсудить 4
Московская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Бутылка с водой напугала... И эти люди защищают нас? А если мне или мои близким будет грозить опасность и вдруг полетит бутылка? Они все в рассыпную))) бред какой-то
24 декабря, 16:21
АИАлёша Иванов
6000118
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