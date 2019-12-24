Детский сад на 280 мест откроется в 2020 году в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 24 дек – РИА Новости. Детский сад на 280 мест откроется в первом полугодии 2020 года в Барышском районе Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства области.

Губернатор области Сергей Морозов посетил Барышский район, где обсудил с родителями и педагогами степень готовности дошкольного учреждения к сдаче и сроки открытия. Возведение детсада велось в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до трех лет" нацпроекта "Демография".

"Мы серьезно занимаемся обновлением образовательных учреждений области. В первом полугодии будущего года в Барыше откроется детский сад на 280 мест. В нем будет 15 групп, из них четыре - для малышей от года до трех лет. В учреждении есть бассейн, музыкальный, физкультурный залы, лего-центр, сенсорная комната, изостудия, кабинет по обучению грамоте и иностранному языку, веранды и игровые площадки для прогулок. Приобретено современное оборудование. Созданы все условия для развития детей", - отметил глава региона.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы в детсаду завершены, его территория благоустроена. Открыть детский сад планируют в марте 2020 года.

"Кроме общеобразовательной, здесь будет внедрена программа STEM-образования детей дошкольного возраста. Цель данного направления - развитие интеллектуальных способностей детей. Это естественные науки, технологии, инженерное искусство и математика", - рассказала кандидат на должность заведующего детского сада Наталья Нигматулина.

Для детского сада приобретено современное оборудование: интерактивные доски, столы, панели, планируется закупить планшеты, лего- конструкторы, материал для проектирования роботов и многое другое. Наличие бассейна, развитие студийно-кружковой работы позволит сделать новое учреждение ещё и центром дополнительного образования детей дошкольного возраста, в котором будут реализовываться программы различной направленности - художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной и спортивной, технической.