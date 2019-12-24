Аксенов пока не видит оснований для улучшения отношений с Украиной

"С точки зрения улучшения отношений (с Украиной – прим. ред.), не вижу для этого никаких оснований. Ждать каких-то разумных вещей от руководства Украины, наверное, пока рано", - сказал журналистам Аксенов.

Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".