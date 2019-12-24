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Аксенов пока не видит оснований для улучшения отношений с Украиной
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РИА Новости

Аксенов пока не видит оснований для улучшения отношений с Украиной

16:15 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что оснований для улучшения взаимоотношений с Украиной в следующем году нет, так как ждать разумных решений от украинских властей пока рано.
"С точки зрения улучшения отношений (с Украиной – прим. ред.), не вижу для этого никаких оснований. Ждать каких-то разумных вещей от руководства Украины, наверное, пока рано", - сказал журналистам Аксенов.
Крымский мост через Керченский пролив
08:15
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Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Сергей Аксенов (политик)КрымУкраинаПолитика
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