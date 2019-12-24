Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T16:13+0300
https://ria.ru/20191224/1562783720.html
Адвокат: проект о семейном насилии не предусматривает изъятие детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/152699/62/1526996299_0:236:2803:1813_1036x0_80_0_0_8895b78c0fa48d6fd907ae7a9afaadd0.jpg
РИА Новости

Адвокат: проект о семейном насилии не предусматривает изъятие детей

16:13 24.12.2019
106
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАлексей Паршин
Алексей Паршин
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Алексей Паршин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия не предусматривает механизма изъятия детей из семьи, сообщил адвокат Алексей Паршин на пресс-конференции, посвященной обсуждению этого проекта.
"Никакого вторжения полиции в личную жизнь не будет, в нем просто нет механизмов изъятия детей, его просто невозможно для этого использовать. Так же как и сейчас будет приезжать участковый, но у него будут дополнительные инструменты помимо разговоров", - отметил адвокат.
Россияне против домашнего насилия. Законопроект поддержали 70%
16 декабря, 18:33Слышали новость
Россияне против домашнего насилия. Законопроект поддержали 70%ВЦИОМ опросил россиян по поводу громкого законопроекта о борьбе с домашним насилием - за принятие документа высказалось около 70% респондентов. Кто заглушил "протесты"? Из заголовков под статью: "самая красивая наркоманка России" скрылась от следствия. Эти темы в подкасте "Слышали новость?".
Его коллега Мари Давтян добавила, что законопроект направлен на систематическую защиту пострадавших.
"Это система защитных предписаний - полицейских и судебных - чтобы оградить жертву от агрессора. Они применяются только с согласия жертвы, когда она не хочет общаться с агрессором", - отметила адвокат.
Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря. Президент Владимир Путин говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
00:43
Кадыров считает, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи
200077
Обсудить 0
Алексей ПаршинЗаконопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеМоскваОбщество
Рекомендуем
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Бежавший из России фигурант "болотного дела" заочно получил срок
Зал судебных заседаний
В Москве спустя 40 лет пересмотрят приговор православной диссидентке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД обратился к властям Эстонии по ситуации вокруг агентства Sputnik
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
Депутат Госдумы предложила открыть аптеки в "чистых" зонах аэропортов
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин назвал улучшение бизнес-климата одним из приоритетов на 2020 год
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северодвинске вынесли приговор убийце подростка, защитившего мать
Самариддин Раджабов
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Володин высказался за точечную корректировку Конституции
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп прокомментировал обещанный "рождественский сюрприз" от КНДР
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Мария Бутина
Бутина попросила Москалькову обратить особое внимание на дело Винника
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Адвокат экс-беркутовцев опроверг сообщения об их подготовке к обмену
Сергей Суровцев
Суд приговорил участника акции 27 июля Суровцева к 2,5 годам колонии
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит сообщение о травле девочки школьниками в Уфе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
Лента новостейМолния