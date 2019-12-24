Адвокат: проект о семейном насилии не предусматривает изъятие детей

"Никакого вторжения полиции в личную жизнь не будет, в нем просто нет механизмов изъятия детей, его просто невозможно для этого использовать. Так же как и сейчас будет приезжать участковый, но у него будут дополнительные инструменты помимо разговоров", - отметил адвокат.