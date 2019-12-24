Адвокат: проект о семейном насилии не предусматривает изъятие детей

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия не предусматривает механизма изъятия детей из семьи, сообщил адвокат Алексей Паршин на пресс-конференции, посвященной обсуждению этого проекта.
"Никакого вторжения полиции в личную жизнь не будет, в нем просто нет механизмов изъятия детей, его просто невозможно для этого использовать. Так же как и сейчас будет приезжать участковый, но у него будут дополнительные инструменты помимо разговоров", - отметил адвокат.
16 декабря, 18:33Слышали новостьРоссияне против домашнего насилия. Законопроект поддержали 70%ВЦИОМ опросил россиян по поводу громкого законопроекта о борьбе с домашним насилием - за принятие документа высказалось около 70% респондентов. Кто заглушил "протесты"? Из заголовков под статью: "самая красивая наркоманка России" скрылась от следствия. Эти темы в подкасте "Слышали новость?".
Его коллега Мари Давтян добавила, что законопроект направлен на систематическую защиту пострадавших.
"Это система защитных предписаний - полицейских и судебных - чтобы оградить жертву от агрессора. Они применяются только с согласия жертвы, когда она не хочет общаться с агрессором", - отметила адвокат.
Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря. Президент Владимир Путин говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.