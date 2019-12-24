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https://ria.ru/20191224/1562782884.html
Суд приговорил участника акции 27 июля Суровцева к 2,5 годам колонии
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РИА Новости

Суд приговорил участника акции 27 июля Суровцева к 2,5 годам колонии

16:12 24.12.2019
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© СК РФСергей Суровцев
Сергей Суровцев
© СК РФ
Сергей Суровцев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 годам колонии общего режима участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, который, по данным следствия, ударил росгвардейца металлическим ограждением, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Суровцева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
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Прокурор запросил для обвиняемого четыре года колонии. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
По данным следствия, 27 июля Суровцев на Тверской улице ударил секцией металлического ограждения сотрудника Росгвардии, а затем пытался заблокировать других силовиков. Виновным себя он не считает.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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РосгвардияТверской суд г. МосквыСледственный комитет РФМоскваРоссияОбщество
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