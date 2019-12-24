Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T16:11+0300
https://ria.ru/20191224/1562782460.html
Минтруд рассказал о деталях замены бумажной трудовой книжки
https://cdn21.img.ria.ru/images/63647/21/636472166_87:0:2000:1076_1036x0_80_0_0_1856928b593bca5ce80d24f9598af7d7.jpg
РИА Новости

Минтруд рассказал о деталях замены бумажной трудовой книжки

16:11 24.12.2019
253
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную будет нельзя, такой процесс не предусмотрен законом, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов.
"Гражданин также может в любой момент поменять бумажную трудовую книжку на электронную. Обратный процесс законодательством не предусмотрен", - заявил Вуколов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
10 декабря, 10:57
В электронных трудовых не будет данных о наградах, заявили в Минтруде
Замминистра попросил власти регионов проконсультировать крупных работодателей и организовать контроль по информированию россиян о возможности выбора формата трудовой книжки.
Вуколов напомнил, что 2020 год является переходным для введения электронной трудовой. До 1 июля все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную.
Соответствующее заявление нужно будет подать с 1 июля до 31 декабря. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
Выпускники
29 октября, 13:00
Минтруд запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов
Сотрудники, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения о периодах их работы будут вестись только в электронном виде. Просмотреть сведения о трудовой деятельности можно будет в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.
403042
Обсудить 0
Всеволод ВуколовПенсионный фонд РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Истребители Су-57 могут вооружить ракетами "Кинжал" после 2030 года
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Обвиняемого в шпионаже Уилана пора отпустить домой, заявила посол США
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп прокомментировал обещанный "рождественский сюрприз" от КНДР
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
В петербургском аэропорту с января введут режим открытого неба
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
Депутат Госдумы предложила открыть аптеки в "чистых" зонах аэропортов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит сообщение о травле девочки школьниками в Уфе
Сергей Суровцев
Суд приговорил участника акции 27 июля Суровцева к 2,5 годам колонии
Коктейли
Стоматолог назвал пять самых опасных для зубов напитков
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Бежавший из России фигурант "болотного дела" заочно получил срок
Журналист Джамаль Хашукджи и его невеста Хатидже Дженгиз
Невеста журналиста Хашукджи считает приговор по его делу неприемлемым
Зал судебных заседаний
В Москве спустя 40 лет пересмотрят приговор православной диссидентке
«Свинья антисемитская»: Путин о поддержавшем Гитлера посла Польши
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
Испытания новейшей ракеты "Сармат" планируют завершить в 2021 году
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Мадридским школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: вопрос объединения Белоруссии и России должны решать народы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
Лента новостейМолния