Минтруд рассказал о деталях замены бумажной трудовой книжки

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную будет нельзя, такой процесс не предусмотрен законом, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную будет нельзя, такой процесс не предусмотрен законом, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов

"Гражданин также может в любой момент поменять бумажную трудовую книжку на электронную. Обратный процесс законодательством не предусмотрен", - заявил Вуколов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Замминистра попросил власти регионов проконсультировать крупных работодателей и организовать контроль по информированию россиян о возможности выбора формата трудовой книжки.

Вуколов напомнил, что 2020 год является переходным для введения электронной трудовой. До 1 июля все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную.

Соответствующее заявление нужно будет подать с 1 июля до 31 декабря. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.