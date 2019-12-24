Невеста журналиста Хашукджи считает приговор по его делу неприемлемым

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз заявила, что считает неприемлемым приговор по делу о его убийстве.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы на всех за участие в сокрытии преступления. Обвинения были предъявлены 11 подозреваемым, еще трое отделались предупреждением за недостаточностью улик. Сын Хашукджи заявил, что доверяет саудовскому правосудию.
"Саудовское объявление (о приговоре – ред.) – неприемлемо!" - написала Дженгиз в Twitter.
"Как мы никогда не забудем тебя (Хашукджи – ред.), так мы не забудем твоих убийц, а также тех, кто пытается скрыть твое убийство", - добавила она.
As we will never forget you, we will not forget your murderers, and also those who are trying to cover up your murder! مثلما لن ننساك و لن ننسى قاتليك و أيضا من يسعى لغطاء جريمة القتل #جمال_خاشقجي #JamalKhashoggi pic.twitter.com/GFcB9akOu0— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) December 23, 2019
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.