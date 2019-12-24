Невеста журналиста Хашукджи считает приговор по его делу неприемлемым

"Как мы никогда не забудем тебя (Хашукджи – ред.), так мы не забудем твоих убийц, а также тех, кто пытается скрыть твое убийство", - добавила она.

Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.