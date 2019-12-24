Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T16:09+0300
https://ria.ru/20191224/1562782382.html
Невеста журналиста Хашукджи считает приговор по его делу неприемлемым
https://cdn24.img.ria.ru/images/153280/89/1532808945_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_c4b3e4e6470de4b90c3fe264b908eb3f.jpg
РИА Новости

Невеста журналиста Хашукджи считает приговор по его делу неприемлемым

16:09 24.12.2019
438
© Фото : Hatice CengizЖурналист Джамаль Хашукджи и его невеста Хатидже Дженгиз
Журналист Джамаль Хашукджи и его невеста Хатидже Дженгиз
© Фото : Hatice Cengiz
Журналист Джамаль Хашукджи и его невеста Хатидже Дженгиз. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз заявила, что считает неприемлемым приговор по делу о его убийстве.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы на всех за участие в сокрытии преступления. Обвинения были предъявлены 11 подозреваемым, еще трое отделались предупреждением за недостаточностью улик. Сын Хашукджи заявил, что доверяет саудовскому правосудию.
Территория консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист Хашукджи
Вчера, 23:30
Саудовские правозащитники назвали расследование по Хашукджи прозрачным
"Саудовское объявление (о приговоре – ред.) – неприемлемо!" - написала Дженгиз в Twitter.
"Как мы никогда не забудем тебя (Хашукджи – ред.), так мы не забудем твоих убийц, а также тех, кто пытается скрыть твое убийство", - добавила она.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Джамаль Хашукджи
Вчера, 17:05
В МИД Турции прокомментировали приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи
022000
Обсудить 0
Джамаль ХашукджиСаудовская АравияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Северокорейские СМИ приравняли Японию к "политическому карлику"
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 1 мая 2019
"Репортеры без границ" призвали к освобождению Ассанжа
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян
Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудили проблему КНДР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган призвал обсудить пользу и вред конвенции Монтре по Босфору
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп прокомментировал обещанный "рождественский сюрприз" от КНДР
Студия информационного агентства и радио Sputnik
В ЕС не стали отвечать на вопрос о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
В петербургском аэропорту с января введут режим открытого неба
Женщина после голосования на одном из избирательных участков Кабула
Эксперт назвал возможный сценарий развития событий в Афганистане
«Свинья антисемитская»: Путин о поддержавшем Гитлера посла Польши
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Обвиняемого в шпионаже Уилана пора отпустить домой, заявила посол США
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал акции протеста против интеграции с Россией
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Лукашенко и Путин не будут поднимать тему наднациональных органов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Крыма заверил, что экипаж "Норда" получит альтернативное судно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
Лента новостейМолния