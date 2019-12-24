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Медиавойны
2019-12-24T16:07+0300
https://ria.ru/20191224/1562782085.html
В ЕС не стали отвечать на вопрос о ситуации вокруг Sputnik Эстония
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РИА Новости

В ЕС не стали отвечать на вопрос о ситуации вокруг Sputnik Эстония

16:07 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
БРЮССЕЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Евросоюз ушел от ответа на вопрос о ситуации вокруг угроз журналистам МИА "Россия сегодня" в Эстонии и переадресовал его к местным властям, воздержавшись от оценки событий.
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
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В ответ на запрос РИА Новости уполномоченное должностное лицо в ЕС ранее пообещало изучить ситуацию.
"Реализация и выполнение ограничительных мер ЕС возлагается на государства-члены. Вопросы, касающиеся выполнения, должны быть адресованы соответствующему национальному компетентному органу", - сказал в итоге РИА Новости чиновник.
Отвечая на вопрос, считают ли в ЕС возможным уголовное преследование журналистов на основании европейских санкций, собеседник лишь посоветовал "обратиться к постановлению Совета ЕС 2014 года для получения более подробной информации о самих санкциях".
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В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса Sputnik Эстония. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
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0310281
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияЮри РатасКерсти КальюлайдSputnik ЭстонияМедиавойныМаргарита СимоньянВладимир ПутинЭстонияРоссияВ мире
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