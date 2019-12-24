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Суд арестовал генерала ФТС Кизлыка по делу о коррупции
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РИА Новости

Суд арестовал генерала ФТС Кизлыка по делу о коррупции

16:06 24.12.2019 (обновлено: 16:18 24.12.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловНачальник управления в центральном аппарате ФТС России генерал-лейтенант Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России генерал-лейтенант Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России генерал-лейтенант Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Басманный суд заключил под стражу начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по обвинению в злоупотреблениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности "лицам, совершавшим контрабанду денежных средств". При этом неясно, ввозились ли деньги в Россию или вывозились из России. Сам Кизлык виновным себя не признает.
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", - огласила решение судья Галина Графова.
Таким образом, Кизлык отправится в СИЗО до 22 февраля. Вместе с ним по делу проходит его зам Алексей Серебро, ходатайство о его аресте будет рассмотрено позднее.
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
15:24
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Защита настаивала на домашнем аресте и представила выписной эпикриз и свидетельства о собственности на недвижимость. Следствие в ответ заявило, что генерал может скрыться, а при обыске у него изъяли целое состояние - 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота.
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Александр КизлыкФедеральная таможенная служба РФРоссияПроисшествия
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