Суд арестовал генерала ФТС Кизлыка по делу о коррупции

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Басманный суд заключил под стражу начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по обвинению в злоупотреблениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности "лицам, совершавшим контрабанду денежных средств". При этом неясно, ввозились ли деньги в Россию или вывозились из России. Сам Кизлык виновным себя не признает.
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", - огласила решение судья Галина Графова.
Таким образом, Кизлык отправится в СИЗО до 22 февраля. Вместе с ним по делу проходит его зам Алексей Серебро, ходатайство о его аресте будет рассмотрено позднее.
Защита настаивала на домашнем аресте и представила выписной эпикриз и свидетельства о собственности на недвижимость. Следствие в ответ заявило, что генерал может скрыться, а при обыске у него изъяли целое состояние - 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота.