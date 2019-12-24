Суд арестовал генерала ФТС Кизлыка по делу о коррупции

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Басманный суд заключил под стражу начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Басманный суд заключил под стражу начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по обвинению в злоупотреблениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности "лицам, совершавшим контрабанду денежных средств". При этом неясно, ввозились ли деньги в Россию или вывозились из России. Сам Кизлык виновным себя не признает.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", - огласила решение судья Галина Графова.

Таким образом, Кизлык отправится в СИЗО до 22 февраля. Вместе с ним по делу проходит его зам Алексей Серебро, ходатайство о его аресте будет рассмотрено позднее.